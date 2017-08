In Romania, o echipa Continental din Iasi lucreaza la dezvoltarea de sistem: realizeaza algoritmi si acopera implementarea software a acestei tehnologii.

„Procedurile de parcare, cum ar fi din fata casei in garaj, arata cat de eficienta este deja automatizarea in vehiculele existente. Cand vine vorba de repetarea proceselor, automatizarea este deja imbatabila din punct de vedere al fiabilitatii. In plus, tehnologia devine din ce in ce mai performanta in ceea ce priveste detectarea si reactia in cazul situatiilor schimbatoare“, a explicat Alfred Eckert, seful departamentului Advanced Technology din cadrul diviziei Chassis & Safety din Continental.

Pentru functia de Trained Parking, Continental utilizeaza senzori deja disponibili in masina, cum ar fi camerele si radarele, pentru a detecta imprejurimile.

Trained Parking este, prin urmare, un bun exemplu al modului in care tehnologia senzorilor in vehicule poate avea in mod eficient multiple intrebuintari. Cand se invata, adica prima data cand treseul este condus manual, sistemul genereaza o harta precisa a imprejurimilor din datele senzorului si apoi stocheaza aceasta harta. Cand vehiculul se afla in zona acoperita de harta, acesta poate determina pozitia sa precisa si poate conduce in mod automat pe ruta invatata. Soferul poate iesi din autovehicul inainte de activarea procedurii de parcare, deoarece parcarea autoturismelor nu are nevoie de asistenta pentru sofer. In acest fel, functia Trained Parking nu numai ca il scuteste pe conducatorul auto de o rutina obisnuita ci permite, de asemenea, parcarea masinilor in spatii stramte, in garaj, fara ca soferul sa fie nevoit sa se streseze pentru a iesi.

Functia Trained Parking va fi disponibila in doua versiuni. Varianta care va fi prezentata ca parte a noii lumi a mobilitatii la Salonul Auto de la Frankfurt este partial automatizata si necesita inca supravegherea soferului. Functioneaza astfel: functia este activa numai atata timp cat conducatorul auto continua sa apese un buton pe o cheie sau pe un telefon mobil. Acest lucru este de asteptat sa fie in productia de serie in 2020. Urmatorul pas de dezvoltare este versiunea complet automatizata, care nu necesita supravegherea soferului.

Folosind Trained Parking, masina inregistreaza la 360 de grade imprejurimile utilizand senzorii standard instalati in vehicul. Acestia includ radare cu raza scurta de actiune si camere de supraveghere inconjuratoare, dar pot fi utilizate si alte tehnologii de senzori, precum LiDAR.

„Pe de o parte, camera ofera cea mai larga gama de posibilitati de monitorizare a mediului inconjurator, dar este si mai sensibila la influentele mediului. Acest lucru este in special motivul pentru care combinatia cu un al doilea tip de senzor este necesara pentru o varianta complet automatizata“, a declarat Benedikt Lattke, lider de proiect pentru sistemele de asistenta pentru soferi si automatizare in departamentul Advanced Technology al diviziei Chassis & Safety.

Daca soferii doresc sa-si instruiasca masinile cum sa parcheze, ei activeaza modul de invatare. Vehiculul incepe apoi sa inregistreze pozitia si secventa procedurii de parcare pe o harta a imprejurimilor. „Data viitoare cand soferul doreste sa-si parcheze masina in acelasi loc, autoturismul isi verifica pozitia folosind aceasta harta si repeta procedura de parcare invatata“, spune Lattke.

In functie de cantitatea de memorie disponibila, un sistem de parcare instruit poate stoca mai multe trasee, fiecare avand o lungime de pana la cateva sute de metri. Procedura de parcare poate fi de asemenea inversata pentru ca masina sa iasa din spatiul de parcare.

In mod natural, vehiculul are o privire de anvamblu la toate cele 360 de grade ale mediului inconjurator in timpul fiecarei parcari. Daca se detecteaza un obstacol, cum ar fi un cos de gunoi uitat pe traseu, vehiculul il va ocoli, daca este posibil. In cazul obiectelor in miscare, cum ar fi jocul pentru copii, vehiculul se va opri. Acesta va continua cu parcarea numai dupa ce in jurul sau nu mai sunt obstacole.