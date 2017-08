Cererea peste asteptari pentru Hyundai Ioniq a propulsat grupul sud-coreean Hyundai - Kia pe locul 2 in topul producatorilor de masini electrice si hibride, in spatele liderului Toyota.

Compania de analiza IHS Markit a publicat in aceasta saptamana un raport cu privire la vanzarile de masini electrice si hibride inregistrate de principalii constructori auto la nivel mondial in prima jumatate a anului. Deloc surprinzator, Toyota ocupa in continuare prima pozitie in clasament, cu peste 598.000 de masini electrificate, ca urmare a popularitatii modelelor sale hibride. Surpriza apare insa pe pozitia a doua, care este ocupata in premiera de Grupul Hyundai-Kia. Alianta sud-coreeana a raportat 102.000 unitati vandute, cu peste 126% mai mult decat in perioada similara a anului trecut.

Sursa foto: Automarket.ro