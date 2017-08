Piata auto inca nu si-a revenit, un sfert din masinile noi declarate vandute in Romania sunt exportate, iar cifrele de vanzari includ si aceste masini, pentru care dealerii cauta clienti in Europa de Vest atata timp cat romanii negociaza puternic si vor sa cumpere numai cu discount.

"Piata de autoturisme noi este mai mult sau mai putin la nivelul anului trecut, undeva la 120.000 de unitati si piata pentru vehicule comerciale usoare la vreo 22.500 de unitati. Cresterea in piata totala ar fi undeva la 20%. As zice ca cresterea asta usoara nu este o confirmare a unui optimist pentru perioada de viitor pentru ca sunt diverse influente in dimensiunea asta a pietei. Efectul principal este ca datorita presiunii care se face pe pret toti clientii marcilor de autoturisme asteptand o escaladare a discounturilor de la saptamana la saptamana si de la luna la luna a condus la subrezirea retelelor de distributie pentru ca marginile operationale de profit au simtit presiunea asta si sunt in scadere", a declarat pentru wall-street.ro Brent Valmar, CEO al Porsche Romania.

Aproape un sfert din masinile noi vandute in Romania sunt exportate

"Estimarea noastra este ca 20-25% din masinile noi declarate ca vandute in Romania sunt exportate. Chiar si Dacia distribuie asa. Nu este nimic negativ in chestiunea asta. Este o piata unica si clientul este liber sa isi aleaga orice furnizor doreste. Miscarea este cu dublu sens. Din Romania pleaca masini noi catre, sa luam ca exemplu, Germania, si din Germania vin catre noi un val de masini mai mult sau mai putin noi", considera Brent Valmar.

