BMW i3 este, deocamdata, prima masina eco la care ma gandesc atunci cand sunt intrebat de modele hibride sau electrice. Din pacate, numarul brandurilor auto care produc astfel de masini este destul de mic, dar sunt promisiuni ca in 2 ani vom putea baga in priza de doua ori mai multe modele decat astazi.

Despre care sunt cele zece modele 100% electrice disponibile in Romania am scris aici.

Ce imi place asa de mult la un BMW i3 si de ce nu este alt model electric prima optiune in mintea mea? In primul rand i3 nu rugineste, va arata la fel de bine si peste 20 de ani, are structura din aluminiu si este imbracat in plastic ranforsat cu fibra de carbon (CFRP). In al doilea rand arata mai chic decat celelalte modele electrice, pentru ca poti combina culorile atat la exterior, cat si la interior. In plus, are multa tehnologie. De exemplu, poate parca singur si este si cel mai rapid model electric - atinge 100 km/h in 7,3 secunde.

Ar mai fi de spus ca este singurul model premium 100% electric si ca este o diferenta de pret mica fata de celelalte modele (are acelasi pret cu VW e-Golf - 27.000 euro cu TVA prin Rabla Plus, este mai scump cu 1.000 euro decat Kia Soul si cu 6.000 de euro fata de Renault Zoe).

Ce autonomie are BMW i3 BEV 94 Ah

Am remarcat ca poti merge 2-3 km prin oras fara sa se modifice autonomia. Ceea ce e bine. Deci pe langa faptul ca poti incarca masina gratuit, i3 este asa de zgarcit ca uneori refuza sa consume curentul sau defapt il consuma dar il recupereaza imediat.

Sistemul de recuperare a energiei la franare, care de fiecare data cand ridici piciorul din acceleratie infraneaza masina, aduce curent in baterie si il face pe i3 sa fie neobisnuit. Acest model poti sa il conduci o zi intreaga prin Bucuresti si sa nu calci frana deloc. Este suficient sa ridici din timp piciorul din acceleratie si masina franeaza singura progresiv pana se opreste de tot. In acelasi timp se aprind si lampile de frana, nu este ca atunci cand faci frana de motor la o masina clasica.

BMW a extins autonomia modelului 100% electric i3 la peste 200 de km reali (312 km declarati), pentru ca acum masina vine cu o baterie de 94Ah fata de 60Ah in momentul lansarii. Exemplarul de test, cu bateria complet incarcata a afisat un range de 220 km in modul Eco Pro+ (fara aer conditionat) si 200 km in modul Comfort.

Pentru cei care vor sa parcurga peste 300 de km exista BMW i3 REX („range extender” - un motor pe benzina de 647 cmc 34 CP care antreneaza un generator pentru productia de energie la bord). Diferenta de pret intre cele doua variante este de 4.500 de euro.

Cat de repede se incarca bateria si unde gasim statii pentru masini plug-in

Daca conduci o masina plug-in (electrica sau hibrida care poate fi alimentata la priza) ar trebui sa iti instalezi pe telefon aplicatia PlugShare. Iti arata locatiile unde gasesti statii de incarcare masini plug-in, cate prize de alimentare sunt disponibile si ce putere are fiecare. Aplicatia PlugShare nu este doar pentru Bucuresti, aici gasesti statiile de incarcare din toata tara. In plus poti citi review-urile altor persoane care au incarcat in locurile respective. Dar daca ai un BMW i3, atunci gasesti statiile de incarcare pe harta sistemului de navigatie.

Pentru a incara modelul BMW i3 am luat un card Renovatio gratuit de la Kaufland (am asteptat 10 minute) si am incarcat la o statie rapida. In 30 de minute, bateria i3 a urcat de la 66% la 96%. Masinile electrice se incarca mai rapid cand bateriile sunt mai descarcate (de la 20% la 80% timpul de incarcare poate fi tot de 30 de minute), iar ultimele 5 procente sunt incarcate mai greu (10-15 minute).

Nu consider ca lipsa retelei de statii de incarcare este un inconvenient pentru a nu achizitiona o masina electrica, ci mai degraba timpul mare de incarcare si autonomia sub 200 km, care nu prea iti da posibilitatea sa calatoresti pe distante lungi in tara.

Cum te simti la volanul unui BMW electric

Chiar daca arata total diferit fata de celelalte modele BMW se conduce la fel: accelereaza puternic, franeaza rapid, este stabil si confortabil.

i3 poate da emotii soferilor cu masini pe benzina cu sute de cai putere, pentru ca accelereaza de la 0 la 60 km/h in 3,7 secunde, iar plecarea de pe loc este in forta precum un 4x4, fara scartait de roti. Cei 250 Nm vor fi livrati instant, fiind o senzatie foarte tare pe care nu o vei regasi in nicio masina conventionala. Acceleratia pana la 100 km/h se face in 7,3 secunde, iar viteza maxima este de 150 km/h.

Motorul electric de 170 CP este amplasat in portbagaj, in locul rotii de rezerva a unei masini clasice, iar tractiunea este pe puntea spate. Chiar daca portbagajul a fost luat in calcul pentru a fi redus, spatiul lui este suficient pentru bagaje, are 260 de litri.

Pozitia la volan inalta si geamurile mari te ajuta sa parchezi usor masina de 4 metri lungime, asta daca nu vrei sa o lasi pe ea sa parcheze. Se descurca foarte bine, parcheaza lateral exemplar (la 5-10 cm de bordura), nu o deranjeaza locurile cu 40 cm in plus fata de cei 4 metri lungime.

Interesant este aerul din habitaclu si lipsa mirosului intens de cauciuc specific masinilor noi. Miroase a nou, dar altfel, pentru ca interiorul este eco din bambus, lemn si piele.

Scaunele fata par imprumutate de la avioane iar modul cum se deschid usile seamana cu cel de la modele Rolls-Royce. Problema cu usile spate este ca nu pot fi deschise fara a deschide usile fata.

Pret si echipamente optionale BMW i3 BEV

27.485 euro cu TVA prin Rabla Plus (pret redus cu 10.000 euro)

roti de 19 inci - 715 euro fara TVA

sistemul de acces comfort (fara cheie) - 350 euro fara TVA

asistenta la parcare - 832 euro fara TVA

sistem audio harman/kardon - 670 euro fara TVA

pachet comfort (comenzi volan, cotiera fata, senzori de ploaie, aer conditionat automat, navigatie, lumini LED, cruise control) - 2.350 euro fara TVA

interior design Lodge - 1.673 euro fara TVA

scaune incalzite fata - 494 euro fara TVA

Mai multe informatii despre BMW i3 sunt disponibile aici.

Date tehnice BMW i3 170CP AT

Baterie Lithium-ion 94 Ah

Cutie viteze Automata (1 trepte)

Putere maxima CP (rpm) 170 (0)

Cuplu maxim Nm (rpm) 250 (0)

Viteza maxima km/h 150

Acceleratie 0-100 km/h s 7.3

Tractiune spate

Nr. locuri 4

Lungime mm 3.999

Latime mm 1.775

Inaltime mm 1.578

Greutate kg 1.320

Ampatament mm 2.570

Volum portbagaj litri 260