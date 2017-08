Tinerii, in general, viseaza la momentul cand vor deveni soferi. A avea un permis de conducere in buzunar inseamna pentru ei o lume noua, plina de noi posibilitati, dar si cu mai multe responsabilitati.

Exista insa statistici care ne ingrijoreaza in aceasta privinta. Da, toate cifrele ne arata ca accidentele de masina sunt principala cauza de deces printre tineri. Aici intervin parintii in discutie. De fapt, a fi parinte de proaspat sofer inseamna, in primul rand, mai multe griji pe cap.

Parintii isi pot invata copii sa stea in siguranta, sa conduca prudent, pentru ca asta poate uneori face diferenta intre viata si moarte.

Sursa foto: Cars.ro