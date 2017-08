Grupul Fiat-Chrysler analizeaza in ultima perioada o serie de masuri importante prin care sa-si eficientizeze activitatea, ca urmare a presiunilor facute de actionari. Una dintre variante este ca marcile Maserati si Alfa Romeo sa se desprinda de grup si sa functioneze de sine statator, printr-o masura similara cu cea aplicata in cazul Ferrari in 2014. In plus, o masura similara este analizata si pentru producatorii de componente din cadrul Grupului, inclusiv Magneti Marelli.

Sursa foto: Automarket.ro