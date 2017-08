Divizia de vanzari automobile noi marca Ford a inregistrat cea mai dinamica evolutie, cu 45% crestere fata de valorile raportate in aceeasi perioada a anului anterior, potrivit companiei.

"Prima jumatate a anului 2017 a fost o perioada pe care, intr-un cuvant, as numi-o „echilibrata”. Am beneficiat de lansarea in prima parte a anului a 2 modele-cheie pentru familia Ford, noile Kuga si Fiesta, primul devenind disponibil chiar in luna ianuarie, ce a dat un impuls pozitiv vanzarilor. Desigur, ca in fiecare an, afilierea la programul Remat a avut o contributie importanta la performantele inregistrate in trimestrul doi", declara George Stanciulescu, director de vanzari, Ford Proleasing Motors.

Proleasing Motors, activa pe piata din Romania de 16 ani, dispune de 4 centre integrate din judetele Prahova, Buzau si Dambovita - trei dealershipuri autorizate Ford si un dealership BMW. Pe langa cele 500 de automobile livrate, se adauga 68 de automobile rulate, comercializate printr-o divizie de comert integrat online-offline, infiintata in anul 2016, mai arata compania.

Astfel, vanzarile de automobile au cumulat o cifra de afaceri totala de 10 milioane de euro, cel mai scump autoturism vandut fiind un model BMW 750Ld xDrive Sedan, in valoare de 159.700 Euro. Diviziile de aftersales - service si piese de schimb - au contribuit cu 3,2 milioane de euro la cifra de afaceri a companiei.

Proleasing Motors preconizeaza ca, pana la finalul lui 2017, cifra de afaceri a companiei va inregistra o crestere de 25% raportat la anul anterior, cu obiectivul asumat de a depasi pragul de 1.000 de unitati auto noi si rulate livrate pana la finalul anului.