Volkswagen avea o cladire secreta aflata in incinta sediului central in care testa tehnologiile pentru manipularea testelor de emisii, element care demonstreaza ca sefii Grupului german erau la curent cu practicile inginerilor.

Scandalul Dieselgate continua sa fie alimentat cu informatii de catre o parte dintre cei care au fost implicati intr-un fel sau altul in procesul de pacalire a testelor de emisii. Potrivit unor noi detalii, Grupul Volkswagen avea o cladire in interiorul sediului central in care testa tehnologia utilizata pentru fraudarea testelor de emisii. Astfel, unii ingineri Volkswagen utilizau facilitatea din Wolsburg pentru a uploada aplicatia software necesara pentru trucarea testelor.

Sursa foto: Automarket.ro