Dacia va prezenta cea de-a doua generatie Duster in premiera mondiala pe 12 septembrie la Salonul Auto de la Frankfurt, cu noua nuanta Orange Atacama.

Printre schimbarile de care beneficiaza noul Duster sunt:

- un parbriz pozitionat cu 100 mm. mai in fata si mai inclinat in comparatie cu cel al modelului actual, fapt care sporeste senzatia de spatiu disponibil la interior,

- blocuri optice spate cu 4 carouri de culoare rosie

- in partea frontala are un ansamblu LED repartizat in trei segmente

- un nou design pentru barele de pavilion

- o noua forma pentru capota

- un scut amplasat in partea inferioara a barei frontale de culoare crom satinat

- ornamente de culoare neagra dispuse in partea din spate a aripilor laterale frontale

- jante din aliaj de 17 inch

- scut de protectie spate, de culoare crom satinat, de dimensiuni mai mari fata de cel prezent pe actuala generatie

Prima generatie a SUV-ului Dacia a fost comercializata in peste un milion de exemplare in cei 7 ani.