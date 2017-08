In cadrul editiei 2017 a IAA Cars de la Frankfurt/Main, MINI va prezenta abordarea sa in ceea ce priveste viitorul automobilelor pentru oras sub forma MINI Electric Concept. MINI Electric Concept aduce designul emblematic si sentiment go-kart obisnuita al marcii MINI in era mobilitatii electrice. MINI va prezenta un model electric de serie in 2019 si a confirmat deja ca productia acestui model este pregatita pentru Oxford, Marea Britanie.

"Electrificarea sistematica a portofoliului de marci si produse reprezinta o baza a strategiei NUMBER ONE > NEXT a BMW Group. MINI Electric Concept ofera o avanpremiera interesanta a automobilului electric de serie. MINI si electrificarea se potrivesc perfect", a spus Harald Kruger, presedintele Consiliului de Administratie al BMW.

Trenul de rulare agil, reglajul foarte bun al suspensiei si utilizarea elementelor aerodinamice extinse se reunesc pentru a face MINI Electric Concept o solutie foarte atractiva, cu emisii zero, pentru provocarile actuale cu care se confrunta mobilitatea personala in orasele noastre si imprejurimile acestora.

"MINI Electric Concept este un exemplul tipic de MINI - compact, agil, pur si simplu partenerul ideal pentru condus zilnic. In acelasi timp, acesta aduce o noua abordare a conceptului de sportivitate", explica Adrian van Hooydonk, vicepresedinte executiv al BMW Group Design. "

Grila hexagonala a radiatorului si farurile rotunde fac ca MINI Electric Concept sa fie recunoscut imediat atunci cand este privit din fata. Chiar si din exterior, este evident ca acest automobil este unul electric. Caracteristicile de identificare includ schema de culori contrastante, cu argintiu si galben, care amintesc de MINI E, precum si logoul E distinctiv. In plus, grila radiatorului si farurile au fost reinterpretate pentru a reflecta tehnologia de propulsie fara emisii de sub capota. Deoarece motorul electric necesita foarte putin aer de racire, grila radiatorului este inchisa pentru o aerodinamica superioara. Bara de accent de culoare Striking Yellow din grila - cu logo E de aceeasi culoare - produce un efect contrastant puternic, care este reflectat de stilul luminilor de zi din ansamblurile farurilor LED.

Combinatia contrastanta de culori, suprafete netede si detalii precis conturate continua in linia laterala a MINI Electric Concept. Modelate clar, piesele din fibra de sticla de-a lungul marginii inferioare contribuie la intensificarea proportiilor automobilului. Silueta masinii este compusa din suprafete decupate curat, care produc o impresie minimalista ce inspira eficienta. Elementele de sub suprafete contribuie la transmiterea unui sentiment de putere si sportivitate subtila. Finisarea in Reflection Silver - o nuanta mata de metal lichid - prezinta un efect exceptional si, astfel, focalizeaza lumina reflectoarelor pe designul ultrausor si caracterul sofisticat ale modelului.

O emblema „E” mare, dar discreta - dispusa deasupra rotilor fata - ofera un alt semnal privind sursa de energie. Alte embleme "MINI E" sunt integrate in grila radiatorului si in capacele oglinzilor exterioare. Variatiile de culoare in nuanta de accent Striking Yellow din acoperis si din pragurile laterale, adauga noi detalii. Culoarea acoperisului variaza de la alb mat la galben foarte lucios, in timp ce galbenul pragurilor laterale castiga transparenta pe masura ce urca, dand impresia ca se imbina cu culoarea caroseriei. Aceste tranzitii de culoare accentueaza simplitatea si modernitatea conceptului auto.

Designul jantelor de 19 toli, de culoarea inchisa, sunt un alt element de identitate, preluand ideea barei de accent a grilei radiatorului si reinterpretand-o in forma asimetrica. Incrustatiile aerodinamice, realizate cu ajutorul unui proces de printare 3D, evoca structura din fibra de sticla a deflectoarelor de aer. Suprafetele lucioase incastrate in prizele de aer simulate au fost produse tot prin utilizarea unei metode de printare 3D. Aceste doua elemente accentueaza caracterul simplu si modern al MINI Electric Concept si, in acelasi timp, ilustreaza oportunitatile oferite de printarea 3D in ceea ce priveste producerea elementelor de design functionale pentru stilul si personalizarea automobilelor.

MINI Electric Concept incorporeaza viziunea MINI pe termen scurt asupra unui automobil electric conceput pentru mobilitatea urbana intr-o lume in schimbare.