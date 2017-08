De cand scriu despre masini am o gramada de intrebari despre acest subiect. De fapt, incerc in fiecare zi sa aflu cat mai multe despre industria auto, care mi se pare de-a dreptul fascinanta.

O intrebare pe care mi-am pus-o, spre exemplu, este: oare ce an a fost cel mai bun in ceea ce priveste masinile bune? Nu e neaparat o intrebare despre in ce an s-au produs cele mai rapide masini, pentru ca rapsunsul ar fi azi.

Citeste articolul integral pe Cars.ro

Sursa foto: Cars.ro