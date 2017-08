Domnul Tic este solist, cantautor, avocat, pshihosociolog, iar in timpul liber conduce cu UBER pentru a-si finanta cea mai mare pasiune a sa, muzica. Am stat de vorba pentru a descoperi povestea omului care conduce cu placere pasageri la destinatie si pentru a intelege care sunt motivele pentru care alege sa conduca cu UBER si sa puna orasele in miscare.

Prin definitie, pasiunea te face fericit, iar domnul Tic spune ca este fericit pentru ca face ceea ce-i place, conduce, si are timp sa-si cultive si cele doua mari pasiuni ale sale: muzica si oamenii. A terminat Facultatea de Drept si si-a continuat studiile cu un Master in Psihologie Cognitiv Comportamentala.

A devenit psihosociolog pentru ca a hotarit ca ”e momentul sa ma cunosc mai bine, sa inteleg lumea mai bine si sa ii ajut pe ceilalti”.

Iubeste sa citeasca si sa cante, iar de-a lungul anilor a ajuns sa concerteze alaturi de mii de trupe. Spune ca a urmarit mereu e sa trezeasca o emotie puternica in oameni. Ne-a povestit entuziasmat ca in toamna acestui an are in plan sa lanseze un disc - “unul de exceptie, care va revolutiona piata muzicala de la noi”.

A descoperit UBER ca pasager, in drum spre concerte. I-a placut experienta, asa ca a decis sa se se alature comunitatii si sa conduca in timpul liber. Veniturile pe care le castiga ca sofer partener le foloseste pentru a-si finanta pasiunea: muzica. Iar experienta la volan nu este niciodata plictisitoare.

”Intr-o zi am fost solicitat pentru o cursa de un domn indian. S-a suit in masina. Eu ascultam Norah Jones. Domnul m-a intrebat daca imi place. I-am raspuns ca iubesc muzica asta. M-a intrebat daca stiu ca are origini indiene. Am inceput sa-i povestesc totul despre Norah. A fost foarte placut surprins si mi-a spus ca si el are ca hobby muzica, dar ca muzica indiana este altfel si daca o patrunzi si o intelegi, abia atunci ajungi sa fii un om complet. Mi-a multumit mult pentru conversatie si mi-a strans mana la plecare, cu reverenta! E minunat sa cunosti oameni!”, isi aminteste domnul Tic.

Din anii studentiei si pana acum, domnul Tic si-a dedicat intotdeauna energia celor din jur, pentru ca „asta trebuie sa faca artistul, sa fie implicat, sa fie acolo, sa traiasca in lumea aia”. Asa cum a descris el, ii place sa lucreze cu si pentru oameni, iar cu Uber are ocazia sa „descopere lumea, asa cum este ea acum”.

