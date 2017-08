Masinile sunt testate in prezent pentru emisii prin intermediul testului de laborator NEDC (New European Driving Cycle), care in ciuda numelui a fost elaborat in ani '80 si actualizat ultima oara in 1997. Sistemul va fi insa inlocuit incepand din 1 septembrie de un nou test de laborator botezat WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), care va introduce conditii mai realiste pentru masurarea emisiilor de dioxid de carbon.

Citeste articolul integral pe Automarket.ro

Sursa foto: Automarket.ro