Un model BMW i3 revizuit va fi prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt alaturi de noua versiunie sportiva BMW i3s. Noile modele vor debuta pe piata in luna noiembrie a acestui an.

Noile BMW i3 si BMW i3s sunt echipate standard cu faruri LED integrale, care folosesc unitati LED atat pentru faza scurta si cea lunga, cat si pentru luminile de zi. Noile indicatoare de semnalizare sunt dotate si ele cu tehnologie LED si sunt integrate in bara frontala sub forma unor benzi orizontale. Acest lucru inseamna ca LED-urile sunt utilizate acum pentru toate functiile de iluminare in partea frontala a automobilului, asa cum se intampla deja cu blocurile optice spate, acoperite cu sticla.

Bara frontala este vopsita complet in culoarea caroseriei si are un contur in forma de U, de culoare neagra, care consolideaza prezenta automobilului cand este privit din fata. Mergand spre partea spate, contururile puternic modelate si contrastul de culoare intre invelisul negru si incrustatia in culoarea caroseriei creeaza din nou un aspect energic si expresiv.

Noul BMW i3s incorporeaza o serie de elemente de design proprii, care subliniaza caracterul sau foarte dinamic. Barele fata si spate se remarca prin contururile puternic modelate, specifice modelului. La partea din fata, finisajele in negru creaza o prezenta dinamica. Sectiunile laterale ale barei fata sunt marcate in partea inferioara prin benzi de accent in BMW i Blue sau Frozen Gray, care accentueaza suplimentar latimea automobilului. De asemenea, elementele de accent din grila BMW inchisa este vopsit in negru lucios la BMW i3s, pentru a oferi grilei un aspect mai mare si mai proeminent. La spate, conturul negru incadreaza insertia foarte lata in culoarea caroseriei. La noul BMW i3s, linia de accent de pe linia acoperisului are acelasi finisaj negru lucios ca montantii A.

Noul BMW i3s vine echipat standard cu suspensie sport, care include o reducere cu 10 milimetri a garzii la sol. Extinderea cu 40 de milimetri a ecartamentului in comparatie cu BMW i3 are un impact suplimentar asupra marginilor negre ale pasajelor rotilor. Noul BMW i3s este disponibil cu jante exclusive de 20 de toli, din aliaj usor, cu design "double-spoke", care sunt mai late cu 20 de milimetri decat versiunile disponibile anterior. Ele pot fi comandate in variantele de culoare Bicolour si Jet Black.

Asemenea designului exterior, stilul interior al noilor BMW i3 si BMW i3s are originile in noua arhitectura LifeDrive. Realizata din plastic ranforsat cu fibra de carbon (CFRP), celula pasagerilor ofera o senzatie extraordinara de spatiu si este dominata de un sentiment de luminozitate. Principiul de proiectare al celor doua modele cu patru locuri inseamna ca nu este nevoie nici de montanti B ficsi. Usile care se deschid in directii opuse permit pasagerilor sa intre si sa iasa cu usurinta.

Liniile de echipare Loft, Lodge si Suite sunt disponibile pentru noile BMW i3 si BMW i3s ca alternativa la versiunea Atelier standard. Optiunea de design interioar Lodge include o noua tapiterie pentru suprafata scaunelor, Solaric Brown, care combina pielea naturala, tratata cu extract de frunze de maslin, cu un material textil din lana. BMW i3 si BMW i3s sustin dezvoltarea durabila prin materiale selectionate pentru cele doua modele, inclusiv plastic reciclat, materii prime regenerabile, fibrele naturale si lemn de eucalipt cu granulatie naturala. Peste 80% din suprafetele vizibile pasagerilor sunt realizate din materiale reciclate sau din resurse regenerabile. Noua optiune pentru centura de siguranta albastra ofera un accent de culoare in interior, in maniera tipica a marcii. BMW i3s suplimenteaza toate acestea cu inscriptia de model de pe covorasele din fata, prezenta standard.

Motorul electric sincron care alimenteaza noul BMW i3 genereaza o putere maxima de 125 kW/170 CP. Cuplul maxim este de 250 Nm, tot fiind disponibil instantaneu de la demaraj, asa cum se intampla de obicei cu motoarele electrice. Aceasta inseamna ca apasarea acceleratiei declanseaza imediat sprintul. Performanta pe care conducatorii o asteapta de la un BMW este furnizata cu usurinta de motor printr-o transmisie automata cu o singura treapta, cu livrare continua a puterii. Sprintul de la 0 la 100 km/h este realizat de noul BMW i3 in 7,3 secunde. Viteza maxima este limitata la 150 km/h.

Localizata jos in podeaua automobilului, bateria litiu-ion de inalta tensiune ofera o autonomie de 290-300 de kilometri* conform ciclului NEDC, 235-255 de kilometri** conform WLTP si pana la 200 de kilometri*** in utilizare cotidiana. Consumul combinat de energie electrica al noului BMW i3 in ciclul NEDC variaza intre 13,6 si 13,1 kWh pentru 100 km*.

Caracteristicile agile de manevrabilitate ale BMW i3 sunt imbunatatite si mai mult de sistemul Dynamic Stability Control (DSC) optimizat. Revizuit complet, acest sistem de control al tractiunii, cu reactii mai rapide, garanteaza o manevrabilitate sigura in toate conditiile de condus. Acesta asigura o stabilitate directionala crescuta - atat in acceleratia dinamica, cat si la frana de motor cu franare regenerativa puternica. Tractiunea la demarajul pe zapada si drumuri ude a fost si ea imbunatatita considerabil. Modul DTC (Dynamic Traction Control) imbunatateste agilitatea la viteze mai mari si in timpul virajelor abordate sportiv, permitand chiar si derapaje usoare si controlabile in siguranta atunci cand nivelul de aderenta este redus.

Noul BMW i3s ofera o interpretare si mai sportiva, dispunand de un motor electric de 184 CP care genereaza un cuplu maxim de 270 Nm. Trenul de rulare actualizat include controlul modificat al motorului si lagare cu role conice specifice, care au fost utilizate pentru a optimiza suplimentara a livrarii puterii si a curbei de putere la turatii mai mari. La limitele intervalului de turatii ale motorului, puterea si cuplul dezvoltate vin cu o crestere de pana la 40% fata de BMW i3.

In plus, noul BMW i3s este echipat cu suspensie sport cu arcuri, amortizoare si bare antiruliu special dezvoltate. De asemenea, conducatorii pot selecta modul SPORT utilizand comutatorul Driving Experience Control. Aceasta initiaza un raspuns mai direct al acceleratiei si caracteristici mai ferme ale directiei pentru a accentua suplimentara a laturii sportive a automobilului.

Doar 6,9 secunde sunt suficient pentru ca noul BMW i3s sa accelereze de la 0 la 100 km/h, in drum spre viteza maxima de 160 km/h. Rezultatul este un consum de energie electrica combinat de 14,3 kWh/100 km* in ciclul NEDC. Autonomia electrica ajunge la 280 de kilometri* conform ciclului NEDC, la 235-245 de kilometri** conform WLTP si pana la 200 kilometri in utilizarea zilnica.

Un motor pe benzina, cu doi cilindri si putere de 28kW/38 CP, pentru extinderea autonomiei (range extender) este disponibil ca optiune atat pentru noul BMW i3, cat si pentru noul BMW i3s. Motorul actioneaza un generator care produce energia necesara in timpul condusului pentru a mentine un nivel constant de incarcare a bateriei de inalta tensiune. Acest lucru extinde autonomia generala a automobilului in utilizarea cotidiana cu 150 de kilometri, marind-o de la aproximativ 180 de kilometri pana la un maxim de 330 de kilometri***. Autonomia electrica a noului BMW i3 cu range extender este de 225 pana la 235 de kilometri* conform NEDC si de 190-200 de kilometri** conform WLTP. Cifrele corespunzatoare pentru noul BMW i3s cu range extender sunt de 220 de kilometri* in NEDC si de 185-195 de kilometri** in WLTP.