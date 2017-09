Premierul a facut aceasta declaratie completandu-l pe liderul PSD, Liviu Dragnea, alaturi de care a sustinut o conferinta de presa la finalul sedintei Comitetului Executiv National, desfasurata sambata, la Mamaia, informeaza News.ro.

Dragnea a spus ca a avut o discutie cu premierul si cu ministrul Transporturilor despre autostrada de pe Valea Prahovei, un proiect mai vechi care are inclusiv avizele de mediu si care prevede autostrada doar intre Comarnic si Brasov, iar intre Ploiesti si Comarnic nu este autostrada.

"Sa vedem ce se poate face astfel incat sa nu avem intrerupta autostrada intre Ploiesti si Comarnic", a spus Dragnea.

Premierul Mihai Tudose l-a completat pe Dragnea spunand: "Ne gandim serios daca acest proiect poate fi declarat proiect national de importanta strategica. Banii sunt prevazuti in bugetul Ministerului Transporturilor. Sunt deja bucati desenate, deci putem incepe efectiv constructia pe acest tronson".

Mihai Tudose a precizat ca si TAROM si Aeroportul Bucuresti ar putea fi declarate obiective strategice de importanta nationala.

“La fel, TAROM-ul si Aeroportul Bucuresti. Acolo lucrurile stau incredibil din anumite puncte de vedere, sunt contracte din 2005 cu diverse firme, unele nefinalizate, care pur si simplu au plecat. Asa cum v-a spus si domnul presedinte, cum v-am spus si eu, sunt doua companii fanion ale Romaniei, sunt poarta de intrare, sunt embleme ale Romaniei si nu se poate ca lucrurile sa continue asa si acolo intentionam aceste doua sa fie declarate de importanta strategica nationala, sa ne putem ocupa cu celeritate de aceste doua companii”, a afirmat premierul.

La randul sau, Liviu Dragnea a spus ca se intentioneaza sa se realizeze un pachet de obiective de importanta nationala, spunand ca din cauza catorva firme care se cearta prin instanta Romania ramane stagnata in dezvoltare.

“Vrem sa avem un dialog politic normal in Romania si cu presedintele Iohannis si cu celelalte partide pe un pachet de obiective de importanta nationala. Noi o sa lucram la ele. Este vital pentru Romania. Este vorba poate si de simplificarea unor proceduri pentru ca poate reusim in aceasta tara sa nu mai venim cu o idee, o dorinta a unei intregi natiuni, sa facem un obiectiv mare, si toata natiunea se uita stupefiata un an, doi, trei, patru, cinci ani cum din cauza catorva firme care se cearta prin instanta Romania ramane stagnata in dezvoltare. Atunci trebuie sa facem aceasta lista de obiective strategice de importanta nationala pe care sa le prezentam si pentru care sa incepem sa finantam prin diverse moduri, prin parteneriat public-privat, prin bani de la bugetul de stat, prin Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii. Este o foame de dezvoltare in Romania si culmea avem si un potential foarte mare pe care chiar trebuie sa il folosim, cu toate supararile pe care le vom genera in mod sigur”, a afirmat Dragnea.

