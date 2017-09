Noul Ford EcoSport poate fi configurat cu sistemul de tractiune integrala Intelligent All Wheel Drive, care imbunatateste tractiunea si aderenta pe sosea si in afara acesteia. Sistemul poate fi combinat cu motorul diesel EcoBlue de 1,5 litri.

Disponibil de asemenea in premiera intr-o versiune sportiva EcoSport ST-Line inspirata de gama de modele Ford Performance, noul EcoSport ofera tehnologii de asistenta a soferului precum conectivitatea SYNC 3, sistemul Cruise Control cu limitator de viteza ajustabil si o camera de marsarier.

Prezentat intr-un design exterior dinamic, robust si rafinat, noul model este oferit intr-o paleta de 12 nuante de culoare indraznete si ofera si mai multe optiuni de personalizare - inclusiv nuante contrastante pentru plafon care se extind pe stalpii parbrizului, pe zona superioara a ramelor portierelor, pe eleronul spate si pe oglinzile laterale. Interiorul nou si superior calitativ este construit in jurul soferului si le ofera pasagerilor o experienta superioara cu ajutorul ecranului tactil de 8 inch, al volanului incalzit si al zonelor inteligente de depozitare care includ o podea ajustabila la nivelul portbagajului.

"Ford a vandut 150.000 de exemplare ale SUV-ului subcompact EcoSport in Europa din 2014, momentul in care acest model a fost introdus in Europa, iar vanzarile au crescut anul trecut cu 40%", spune Steven Armstrong, vicepresedinte al grupului si presedinte al Ford Motor Company Europa, Orientul Mijlociu si Africa.

Versiunea europeana a lui Ford EcoSport va fi produsa la fabrica Ford din Craiova in urma unei investitii de 200 de milioane de euro si va fi pusa in vanzare in cursul acestui an, alaturandu-se liniei de SUV-uri Ford Edge si Kuga in Europa. Crossover-ul Fiesta Active, inspirat de asemenea din lumea SUV-urilor, va fi disponibil la randul sau in Europa in cursul anului viitor.

Segmentul SUV-urilor inregistreaza cele mai mari cresteri la nivel european. Inmatricularile de SUV-uri au crescut in 2016 cu peste 21% fata de anul anterior, adunand mai mult de un sfert din inmatricularile intregii piete de autoturisme. Anul trecut, vanzarile SUV-urilor Ford in Europa au crescut cu peste 30%.

Sistemul Intelligent All Wheel Drive masoara constant nivelul de aderenta al fiecarei roti la nivelul suprafetei de rulare si poate ajusta nivelul cuplului pana la 50/50 intre puntea fata si puntea spate in sub 20 de milisecunde - de 20 de ori mai rapid decat timpul de care are nevoie un om sa clipeasca. Sistemul transfera rapid cuplul intre cele patru roti si livreaza un nivel de stabilitate care inspira siguranta pe sosea in special in conditii de aderenta precara.

O versiune cu tractiune fata a motorului diesel EcoBlue de 1,5 litri si 125 CP va fi oferita de la mijlocul anului 2018, aceasta fiind cuplata cu o transmisie manuala cu coeficient de frecare redus pentru a oferi un consum si mai mic si emisii si mai coborate. Motorul diesel Ford TDCi de 1,5 litri care dezvolta 100 CP combinat cu roti motrice fata si cu o noua cutie manuala cu sase trepte va fi disponibil la lansarea modelului.

In oferta este inclus si motorul pe benzina 1.0 EcoBoost, disponibil in versiuni cu transmisie manuala cu sase trepte care dezvolta 140 CP, 125 CP si - de la mijlocul anului 2018 - 100 CP. Varianta de 125 CP cu transmisie automata cu sase trepte va oferi clapete in spatele volanului pentru o schimbare mai confortabila a treptelor pe modul manual.

Noul EcoSport va continua sa ofere setari ale suspensiilor si ale directiei ajustate special pentru clientii din Europa, cu un profil optimizat al amortizoarelor, arcurilor, al raportului de directie, al puntii spate cu bara de torsiune, al setarilor sistemului ESP si al nivelului de asistenta la nivelul directiei.

Gama noului EcoSport va include in premiera varianta sportiva EcoSport ST-Line. Aceasta se alatura unei familii compuse din Edge ST-Line, Fiesta ST-Line, Focus ST-Line, Kuga ST-Line, Mondeo ST-Line si S-MAX ST-Line, modele car ofera un design exterior agresiv, un caracter dinamic sportiv pronuntat si o linie de motoare puternice si eficiente EcoBoost pe benzina sau diesel TDCi.

Varianta EcoSport ST-Line va fi disponibila in echiparea standard cu spoilere si praguri laterale unice inspirate din familia modelelor Ford Performance, cu bare de plafon si rame negre pentru blocurile optice frontale, cu jante Dark Tarnish de 17 inch, cu embleme ST-Line, cu plafon si oglinzi laterale contrastante. La interior, aceasta versiune ofera un volan ST-Line unic cu partea inferioara tesita si imbracat in piele. Scaunele cu tapiterie partial din piele beneficiaza de insertii Miko®-Dinamica - un material special de tip "piele intoarsa" fabricat din poliester reciclat - si de cusaturi de culoare rosie. Pachetul ST-Line este completat pe EcoSport de schimbatorul de viteza si de manerul franei de mana imbracate in piele, de pragurile ST-Line si de pedalierul sport din otel.

EcoSport este prezentat in premiera cu un sistem Cruise Control cu limitator cu viteza ajustabil care ii ajuta pe soferi sa mentina masina in limitele legale de viteza si cu o camera de marsarier ce transforma manevrele de parcare, care devin mai sigure si mai eficiente.

Comutatorul automat de faza lunga si senzorii de ploaie preiau o parte dintre responsabilitatile soferului si ii permit acestuia sa se concentreze mai bine la sosea, in timp ce volanul incalzit si Controlul electronic automat al temperaturii imbunatatesc si mai mult nivelul de confort. Oferta tehnologica a lui EcoSport este completata de instrumentarul digital cu diagonala de 4.2 inch prin care pot fi accesate foarte usor informatiile-cheie ale calatoriei, in timp ce oglinzile rabatabile sunt incalzite pentru a putea fi dezghetate mult mai usor in diminetile reci.

Suita de sisteme de asistenta include Blind Spot Information System, care poate sa-l notifice pe sofer in legatura cu alte vehicule care se apropie in unghiul mort, si Roll Stability Control, care ajusteaza cuplul dezvoltat de motor si fortele de franare pentru a-i ajuta pe soferi sa mentina controlul masinii.

Sistemele de protectie a pasagerilor includ airbag-uri frontale pentru sofer si pasager, airbag de genunchi pentru sofer, airbag-uri laterale cu protectie suplimentara la nivelul toracelui desenate pentru a indeparta pasagerul de zona critica a unui eventual impact si noile airbag-uri de tip cortina care ofera o acoperire maxima la impactele laterale. EcoSport este, de asemenea, o masina mai atenta la ceea ce se intampla in jurul sau cu ajutorul alarmei de perimetru care este oferita standard.