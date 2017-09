Producatorul finlandez adauga cateva dimensiuni noi varfului sau de gama, modelul WR A4 si extinde gama de dimensiuni disponibile pentru noua generatie a legendarului model Hakkapeliitta, incluzand dimensiuni special concepute pentru vehiculele electrice si cele hibrid.

Nokian WR A4 este o anvelopa de iarna premium, pentru automobile sport. Anvelopa ofera aderenta sporita pe timp de iarna pe carosabil uscat, ud sau acoperit de zapada datorita lamelelor cu performanta functionala. Anvelopa Nokian WR A4 reactioneaza rapid si cu precizie la virare si mentine un nivel de zgomot confortabil in habitaclu. Caracteristicile de manevrabilitatea si aderenta excelente sunt rezultatul unor inovatii de ultima ora. Anvelopa are o rezistenta la rulare extrem de redusa, reduce consumul de carburant si cantitatea de emisii nocive.

Modelul Nokian WR D4 permite rularea stabila si in siguranta atat pe carosabil ud, cat si acoperit de zapada. Este prima anvelopa de iarna premium din lume, incadrata in clasa A, care ofera aderenta pe carosabil umed. Noile lamele optimizate in blocuri ale Nokian si inovatiile Twin Trac Silica ofera manevrabilitate controlata, aderenta puternica si eficienta superioara a consumului de combustibil.

Anvelopele Nokian WR D3, adaptate la vremea schimbatoare de iarna caracteristica pentru Europa Centrala, reprezinta optiunea pentru autoturismele de familie din clasa mica sau medie si pentru conducatorii auto care isi doresc un sofat economic si sigur. In dezvoltarea anvelopei Nokian WR D3 a fost prioritara reducerea riscului aparitiei deraparii pe mazga: muchia frontala oblica si putin iesita in afara a fiecarui bloc de cauciuc evacueaza eficient apa si zapada topita din canalele benzii de rulare. Lamelele Cool Touch Design limiteaza frecarea si incalzirea cauzata de miscarea excesiva a lamelelor. Datorita rezistentei la frecare reduse, anvelopa reduce consumul de carburant si cantitatea de emisie de CO2 a vehiculului.

Modelul Nokian WR SUV 3 (in dimensiunea 265/50 R19 V) este prima anvelopa de iarna din lume cu clasificare AA, pentru aderenta pe carosabil umed si eficienta in reducerea consumului de combustibil. Aceasta anvelopa SUV veritabila poate scurta distanta de franare pe carosabil umed cu pana la 18 metri si poate reduce consumul de carburant cu pana la 0,6 l / 100 km. Anvelopa este caracterizata de prezenta compusului de cauciuc cu siliciu Twin Trac SUV Silica si a tehnologiei Nokian Aramid Sidewall. Aceste caracteristici asigura soferii ca se vor bucura de cea mai buna aderenta din industrie pe carosabil ud si acoperit cu zapada, eficienta in privinta reducerii consumului de combustibil, precum si de manevrabilitate precisa imbinata cu excelenta rezistenta la uzura.

Anvelopa de inalta performanta, WR SUV 3 pentru SUV-uri, se simte ca acasa in conditiile de iarna variabile din Europa si prezinta caracteristici de aderenta pe timp de iarna si raspuns la comenzi excelente. Anvelopa de iarna Nokian WR SUV 3 rezista in mod eficient la deraparea pe mazga si la acvaplanare si face fata in mod fiabil tuturor surprizele pe care le poate pregati iarna. Ruleaza usor si isi pastreaza echilibrul atat pe carosabilul cu zapada sau mazga, cat si pe cel uscat.

Nokian WR C3 abordeaza conditiile meteorologice extreme cu aderenta sa precisa pe timpul iernii. Aceasta anvelopa eficienta a fost proiectata pentru o utilizare versatila pe vehiculele si dubele de curierat, pentru a rula usor, durabil si in siguranta pe rutele urbane si rurale din Europa Centrala. Pe langa confortul sporit, similar cu cel al unui pasager, pe care il ofera soferului si rezistenta foarte mica la rulare, Nokian WR C3 optimizeaza proprietatile de crestere a sigurantei la manevrarea pe carosabil cu gheata, zapada sau umed.

Anvelopele Nokian Weatherproof ofera performanta ridicata si rezistenta la uzura pe tot parcursul anului. Aceasta gama noua de anvelope All Weather combina siguranta pe care te poti baza pe timp de iarna cu stabilitatea precisa a sofatului si manevrabilitatea ferma a anvelopelor de iarna Nokian. Toate dimensiunile au simbolul fulgului de nea (3PMSF), ceea ce indica faptul ca toate anvelopele au fost omologate in mod oficial pentru a fi utilizate iarna. Rezistenta mica la rulare a anvelopelor Nokian Weatherproof reduce, de asemenea, consumul de combustibil si emisiile de CO2.

Anvelopele Nokian Weatherproof SUV, confortabile si rezistente, ofera manevrabilitate excelenta pe zapada, carosabil curat sau in cazul inselatoarei mazge. Compusii din banda de rulare sunt adaptati pentru masinile mai puternice, din clasa SUV. Silentioase si eficiente in privinta reducerii consumului de combustibil in orice anotimp.

Nokian Weatherproof C fac fata in mod ferm si echilibrat incarcaturilor grele care apasa pe roti. Aceasta anvelopa All-Weather cu performanta ridicata este foarte rezistenta si are un tipar de uzura uniform, comportandu-se excelent pe mazga sau zapada. Nokian Weatherproof C are modele diferite ale benzii de rulare, adaptate pentru vehicule mai mari sau pentru incarcaturi mai usoare. Profilul simetric, sub forma de V a benzii de rulare pentru vehiculele de curierat garanteaza o aderenta optima pe suprafetele ude sau acoperite de zapada. Pentru dubele mai usoare, profilele personalizate, asimetrice, reduc riscul de acvaplanare si sporesc confortul.