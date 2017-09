Valoarea acordului-cadru este estimata la 31.020.000 lei fara TVA, iar durata acestuia este de 4 ani. Pe toata durata acordului-cadru se va livra o cantitate minima de 600.000 de plicuri si o cantitate maxima de 6.000.000 de plicuri.

Livrarea documentelor este asigurata in toate localitatile din Romania, iar beneficiarii vor primi documentele la domiciliu, prin serviciul Prioripost, divizia de curierat rapid a Postei Romane. Pentru persoanele fizice, predarea permiselor de conducere sau a certificatelor de inmatriculare se face pe baza actului de identitate, iar pentru destinatarii persoane juridice, corespondenta se va preda numai persoanei imputernicite.

Contractul a fost atribuit in urma unei licitatii deschise la care a depus oferta si una dintre cele mai importante firme de curierat din Romania. Posta a mai castigat contracte pentru transportul permiselor si al certificatelor de inmatriculare si in 2009 si 2013. Astfel, Posta Romana demonstreaza, inca o data, ca este pregatita sa concureze, de la egal la egal, cu cei mai buni furnizori de servicii de curierat.

Posta Romana este o companie nationala infiintata conform Legii 31/1990, nefiind o institutie publica. Ea functioneaza pe gestiune economica, respectiv isi constituie veniturile din contracte comerciale si se autofinanteaza.

Posta Romana este detinuta de statul roman, prin Ministerul pentru Societatea Informationala, in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea (FP) in proportie de 25%. Compania detine cea mai mare retea de distributie la nivel national, insemnand peste 80% din totalul subunitatilor postale care opereaza, in prezent, in Romania. Peste 19 milioane de locuitori beneficiaza de serviciile Postei Romane si peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reteaua postala proprie.