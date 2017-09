Vanzarile de masini noi complet electrice au depasit, in primul semestru, 60.000 de unitati in Europa, in crestere cu aproximativ 50% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Romania este departe de cele mai mari piete europene, cu doar 33 de unitati inmatriculate in acest interval, chiar daca programul Rabla Plus ofera un discount de 10.000 euro pentru o masina electrica.

Cele mai mari piete europene au inregistrat cresteri de doua cifre, reiese din datele Asociatiei Europene a Constructorilor de Automobile (ACEA).

TOP 10 cele mai mari piete pentru masinile electrice

1. Norvegia - 14.700 unitati

Norvegienii au un sistem foarte bun de incentivare pentru masinile eco, de aceea Norvegia este cea mai mare piata pentru autoturismele electrice, cu 14.700 de unitati inmatriculate la inceput de an (+26%).

2. Franta - 13.500 unitati

Francezii au inmatriculat in prima jumatate de an peste 13.500 de masini electrice, cu 10% mai mult decat in aceeasi perioada din 2016, aceasta fiind a doua cea mai mare piata.

3. Germania - 10.100 unitati

Germania este a treia piata pentru masinile electrice. A depasit 10.000 de unitati vandute in primele 6 luni, in crestere cu 133% fata de anul trecut.

4. Marea Britanie - 7.600 unitati

In Marea Britanie interesul pentru masini 100% electrice a crescut cu 46% de la an la an. Aproximativ 7.700 de unitati au fost inmatriculate in primele 6 luni.

5. Olanda - 4.200 unitati

Cerere in crestere cu 118% este in Olanda, tara biciclistilor. Numarul de unitati este insa mic in comparatie cu primele trei cele mai mari piete, de doar 4.200 de masini electrice.

6. Austria - 2.600 unitati

In Austria, cererea pentru masini 100% electrice a crescut cu 33% la peste 2.600 de unitati.

7. Suedia - 2.200 unitati

O crestere de 60% a pietei de masini electrice este in Suedia, unde au fost comandate peste 2.200 de unitati.

8. Elvetia - 2.000 unitati

In Elvetia, bogatii nu se grabesc sa cumpere masini electrice, cererea pentru astfel de autoturisme a crescut cu 30% la inceput de an, pana la 2.000 de unitati.

9. Belgia - 1.400 unitati

Pe locul 9 este Belgia cu 1.400 de masini electrice inmatriculate in primele 6 luni (+36%).

10. Spania - 1.200 unitati

Daca pentru masinile conventionale Spania este o piata importanta, pentru cele electrice este la coada clasamentului. Doar 1.200 de masini au fost inmatriculate anul acesta.