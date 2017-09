Premium Auto, importatorul oficial Jaguar si Land Rover pentru Romania, a prezentat cel de-al patrulea membru al familiei Range Rover, Velar, creat de la zero pe baza arhitecturii usoare, din aluminiu, pentru care se asteapta la vanzari de 250-300 de unitati in 2018. Pretul de pornire este de 60.000 euro cu TVA.

Noul model se remarca printr-un design simplu. Tehnologia se imbina cu designul contemporan, farurile cu LED fiind cele mai inguste utilizate pana acum pe un model de serie Land Rover. Manerele escamotabile ale usilor subliniaza designul sculptural, simplu si elegant si contribuie la obtinerea unui coeficient aerodinamic de numai 0,32 - devenind astfel cel mai aerodinamic Land Rover realizat pana acum.

Pentru realizarea noului sistem multimedia Touch Pro Duo a fost utilizata o tehnologie care pune in evidenta, in primul rand, designul. Acest sistem este elementul cel mai spectaculos din interiorul modelului Range Rover Velar. Touch Pro Duo dispune de 2 ecrane tactile de inalta definitie, cu diagonala de 10” fiecare, perfect integrate in spatele unor suprafete care devin vizibile, doar in momentul in care sunt iluminate. Aceste afisaje intuitive si subtiri sunt perfect integrate in designul habitaclului si dau o nota avangardista in acord cu linia exterioara a vehiculului.

Range Rover Velar dispune de tractiune integrala, suspensie pneumatica integrala, garda la sol mare, de 251 mm (213 mm pentru suspensie cu arcuri elicoidale), adancime maxima de traversare a vadului de 650 mm (600 mm pentru suspensie cu arcuri elicoidale) si de gama completa de tehnologii Land Rover pentru controlul tractiunii, care include Terrain Response 2 si asistenta la inaintarea in teren accidentat.

Motorizari Range Rover Velar

Motoarele diesel Ingenium, cu 4 cilindri, sunt disponibile in variantele de putere de 180 si respectiv 240 CP si se remarca prin emisiile reduse de CO2 (142 g/km, conform normelor europene in ciclu combinat) si prin cuplul de 500 Nm. Un alt propulsor Ingenium, cu 4 cilindri, pe benzina, care dezvolta o putere de 250 CP si asigura o acceleratie de la 0 la 100 km/h in numai 6,7 secunde.

Motorul V6 pe benzina, supraalimentat, de 380 CP, imbina performantele extraordinare cu un sunet unic si permite modelului Range Rover Velar sa accelereze pana la 100 km/h in numai 5,7 secunde si sa atinga o viteza maxima de 250 km/h (limitata electronic).

Cele doua game de baza Velar si Velar R-Dynamic cuprind fiecare nivelele de echipare Standard, S, SE si HSE. De asemenea, clientii pot comanda pachetele exterioare Black si Luxury, care ofera o personalizare suplimentara. Dintre toate modelele Range Rover Velar, cel mai exclusivist este First Edition, disponibil pe toate pietele, insa numai pentru o perioada limitata de un an.