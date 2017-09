Cum cererea pentru SUV-uri mici, de oras este in crestere, Honda a lansat pe piata europeana in urma cu doi ani modelul H-RV, aflat la a doua generatie, cu doua motorizari, 1,5 litri benzina 130 CP si 1,6 diesel 120 CP (24.000 euro cu TVA), in combinatie cu o transmisie manuala cu 6 trepte. Exista si o transmisie CVT (22.800 euro cu TVA), disponibila doar in combinatie cu propulsorul pe benzina. Modelul HR-V este produs la uzina Honda din Celaya, Mexic.

Am condus motorul de 1.5 i-VTEC (DOHC)

Modelul de test al Honda Trading a fost cel cu motorizarea pe benzina de 1,5 litri 130 CP si transmisie manuala, in echiparea Elegance, al carui pret este de 21.440 euro cu TVA. Vopseaua metalizata costa in plus 400 de euro.

Propulsorul de 1,5 litri este aspirat, deci nu te va baga in scaun, dar va face depasiri fara stres daca urci in ture de la 3.000 spre 5.000. Consumul este punctul forte al acestui motor. Pe autostrada la 100 km/h ia 4,7 litri, iar la 130 km/h cere 5,8 litri. In oras, consumul este in jur de 8 litri la 100 de km parcursi.

La drum lung, HR-V este foarte placut, am mers in aceeasi zi 440 km Bucuresti-Craiova-Bucuresti si nu m-a durut spatele. Pozitia la volan este inalta, scaunele sunt moi si este liniste in habitaclu. Chiar daca masina este stabila in viraje, crossoverul este mai mult confortabil decat sportiv - ceea ce nu este deloc rau, daca privim din perspectiva cumparatorului de masina de familie.

Nu am mers cu radioul pornit, pentru ca nu mi s-a parut senzational sistemul de sunet. Un alt lucru de imbunatatit este display-ul central (ecran touchscreen 7"), care se misca acceptabil, dar are un design cam invechit.

Interesant este faptul ca Honda a renuntat la butoane de comanda. Totul se face acum pe ecranul tactil. Si sistemul de navigatie imi aduce aminte de primele harti, este Garmin. Tinand cont ca il primesti in standard pe masina, este binevenit.

Spatiu si tehnologii Honda HR-V

Legat de tehnologii, Honda HR-V te avertizeaza ca te apropi cam tare de masina din fata si te avertizeaza sonor de un posibil impact (Front Collision Warning). In caz ca nu reactionezi, va frana in locul tau. Un alt sistem este cel de pastrare a benzii de rulare (Lane Departure Warning). Daca depasesti marcajul fara sa semnalizezi, in boxe vei auzi un sunet de alerta.

Traffic Sign Recognition citeste semnele de circulatie si le afiseaza pe ceasurile de bord, iar Brake Hold trebuie apasat dupa pornirea motorului, pentru a sta relaxat la semafor, fara a mai tine piciorul pe frana.

Pe lista bogata de dotari, mai sunt oglinzile rabatabile electric, pilotul automat, comenzile pe volan, patru geamuri electrice, sase airbaguri, tetiere active, controlul tractiunii si stabilitatii, ABS, EBD, senzorii de ploaie si lumini, doua prize USB, priza bricheta, climatizarea automata, sistemul Start & Stop, senzorii pentru parcare fata-spate. Acestia sunt activi si in mers, ajutand sa va dati seama cat spatiu mai este in virajele in locuri inguste.

Am spus ca HR-V este un crossover spatios, pentru ca stau lejer 4 persoane care au 1,8 metri, iar portbagajul poate fi marit de la 470 la 1.026 litri. Bancheta posterioara poate fi ridicata, rabatata sau blocata printr-o simpla miscare, iar modalitatea de rabatare 60:40 creaza numeroase posibilitati de configurare.

Comparativ cu competitorii sai, Nissan Juke, Renault Captur, Mazda CX-3, Toyota C-HR, Honda HR-V ofera vizibil mai mult spatiu pasagerilor, fiind mai aproape de Nissan Qashqai. Si garda la sol este cat se poate de generoasa pentru un SUV din segmentul acesta.

Mai multe informatii despre Honda HR-V sunt disponibile aici.



Date tehnice Honda HR-V 1.5 benzina 130 CP

Motor: 1.498cc benzina

Putere maxima CP (rpm)130 (6600)

Cuplu maxim Nm (rpm)155 (4600)

Viteza maxima km/h 192

Acceleratie 0-100 km/h s 10,2

Lungime mm 4294

Latime mm 1772

Inaltime mm 1605

Greutate kg 1241

Ampatament mm 2610

Volum rezervor litri 50

Volum portbagaj litri 393

Emisii 130 gCO2/ km

Consum mixt 5,6 litri