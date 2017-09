Potrivit unui studiu Roland Berger, pana la 46% din consumatorii globali nu ar mai cumpara un autoturism daca ar avea acces la taxiuri ce se conduc singure, cunoscute si ca robotaxiuri. De asemenea, 37% din consumatori deja iau in considerare ca urmatorul autoturism achizitionat sa fie unul electric.

Analiza surprinde prin intermediul a 25 de indicatori situatia curenta si principalele evolutii in cinci arii relevante: reglementare, tehnologie, infrastructura, activitate industriala si interes al clientilor. Pentru a evalua opinia consumatorilor, sunt incluse, de exemplu, punctele de vedere a peste 10.000 de consumatori din 10 tari: China, Franta, Germania, India, Japonia, Olanda, Singapore, Coreea de Sud, Marea Britanie si SUA.

Pe plan international, clientii din Singapore si China exprima cel mai puternic interes pentru noile concepte de mobilitate. 84% dintre participantii la studiu in Singapore si 83% in China au mentionat cel putin o persoana care nu a mai dorit achizitionarea unui autoturism personal. Modelele car sharing si ride sharing au avut parte de un raspuns mai putin favorabil in alte tari dezvoltate economic, cum ar fi Marea Britanie (37%), Franta (34%) si Japonia (29%). Statele Unite s-a situat pe ultimul loc cu 22%.

"Atitudinea consumatorilor s-a schimbat, influentata in special de tendintele economiei de tip sharing", a declarat Codrut Pascu, partener in cadrul biroului Roland Berger Bucuresti.

Consumatorii din tarile cu o densitate mare a populatiei, precum Olanda (59%), Japonia (56%) si Singapore (51%) isi pot imagina utilizarea robotaxiurilor in detrimentul autoturismului personal. Germania nu este departe cu aproape 47%. Pe de alta parte, clientii din tarile mari, cum ar fi SUA (35%), India (33%) si China (27%), sunt mai putin deschisi la aceasta idee.

"Vehiculele electrice autonome sunt asteptate sa fie pregatite pentru comercializare pana in anul 2021", explica Berret. "Toti producatorii mari lucreaza intens cu furnizorii si cu jucatori din afara industriei auto, cum ar fi firmele IT, pentru a deveni competitivi in acest domeniu. La nivel global, aproximativ 40.000 de angajati lucreaza la noi servicii de mobilitate si conducere autonoma".

Electromobilitatea este un alt domeniu in care industria auto evidentiaza variatii regionale semnificative. Clientii din China exprima o atitudine pozitiva fata de vehiculele electrice – 60% din acestia au in vedere un autoturism electric pentru urmatoarea achizitie. In Coreea de Sud mai mult de jumatate dintre cei intrebati ar considera un autoturism electric.

Clientii mentioneaza preturile ridicate drept principala bariera in calea achizitionarii unui astfel de vehicul. "Vehiculele electrice reprezinta inca o parte restransa a pietei – insa ponderea modelelor electrice in productia totala a cunoscut o crestere semnificativa in 2016", explica Codrut Pascu. "Progresul in tehnologia bateriilor ofera vehiculelor o autonomie mai mare si, in consecinta, o accesibilitate mai ridicata. In plus, costurile au scazut semnificativ: costul bateriilor pentru vehiculele electrice este estimat la aproximativ 120 de euro per kilowatt in 2020, semnificativ mai mic fata de costul initial de producere a primelor modele."

