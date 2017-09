Fie ca este vorba despre ingineri din China, programatori din Germania, sau specialisti de la sediile din Romania, toti angajatii din departamentul Automotive pe care MSG il are pe intreg mapamondul vin pentru un week-end la Cluj-Napoca, unde un numar mare de conferinte se vor tine in spatiile rectoratului Universitatii Babes-Bolyai sub numele de „Automotive Seminar msg 2017”.

Nu mai putin de 70 de prezentari pe teme tehnice si de interes general vor fi sustinute de catre specialisti din toate filialele msg de pe glob, peste 400 de specialisti din domeniul automotive urmand sa se afle la Cluj-Napoca in perioada 14-17 septembrie. Evenimentul pune accent pe unul dintre principalele atribute ale companiei IT cu o prezenta de aproape 40 de ani pe piata: specialistii din fiecare filiala sunt echivalenti ca importanta, iar schimbul de idei este cheia pentru a crea calitate si pentru a dezvolta viitorul intr-un domeniu auto aflat in plina schimbare.

Prezentarile sunt programate pe parcursul a doua zile si vor avea loc intr-un spatiu destinat interactiunii, la sediul central al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Tematica acestor prezentari este foarte variata si cuprinde atat teme tehnice, precum JAVA 8, JavaScript, Angular, BigData, JavaFX, tehnologii SAP, arhitectura, build management, dar si teme din zona business consulting, project management, Agile si Securitate IT. De asemenea, vor fi facute prezentari dedicate unui subiect care capata din ce in ce mai multa importanta si care este parte a strategiei msg: Digital Transformation. Pe langa prezentarile dedicate Digital Transformation, specialistii din cadrul companiei vor prezenta si propune o serie de solutii inovative si prototipuri in cadrul „Automotive Digital Lounge”.

”Automotive Talks” va reprezenta partea de conferinte, in care membri ai departamentului msg Automotive Cluj vor prezenta aspecte interesante din munca lor, trenduri tehnologice, noutati in business sau pur si simplu o parte din experienta lor valoroasa de la locul de munca.



IT-istii romani, „titulari de baza” in cadrul concernului msg

In contextul in care de multe ori, in Romania, a avea un business in domeniul IT inseamna de fapt a face outsourcing si, in esenta a executa proiecte in baza unor comenzi, msg vine sa sparga acest cliseu, chiar si prin intermediul seminarului Automotive. Specialisti ai companiei din Germania si China se vor afla la Cluj-Napoca pentru a schimba experiente cu IT-istii de aici, nu pentru a da lectii colegilor romani.





„Nu este un teambuilding, nici un workshop. Este o combinatie destul de reusita care cuprinde elemente de tipul informari din partea managementului, Automotive Talks si Networking & Teambuilding. Facem parte din echipa Automotive a concernului msg si ne aflam de fiecare data in mijlocul evenimentelor grupului msg. Suntem aceeasi entitate si, in filozofia noastra trecem dincolo de ideea de subcontractori sau de bine cunoscutul model de outsourcing. Suntem parte a echipei, asa cum sunt si colegii din Braunschweig, Stuttgart, München sau colegii din China", explica Caba Ludeschder, Directorul Departamentului Automotive din cadrul msg.

Seminarul Automotive al msg este o traditie anuala a companiei si are in fiecare an o alta „gazda”. Fie ca este vorba despre Alpi, sedii msg din Europa si nu numai, zonele sunt alese astfel incat specialistii companiei sa fie bine stimulati pentru schimburi de idei cat mai productive.

„De ce e editia deosebita pentru noi? Foarte simplu, imagineaza-ti ca esti oaspete an de an, la prieteni acasa. Si acuma e randul prietenilor sa iti faca o vizita si s-au hotarat sa vina in numar de aproximativ 400. Nu ai fi entuziasmat? Cam asa se poate descrie sentimentul multor colegi din departamentul Automotive fata de acest eveniment”, completeaza Vlad Onita, Human Capital Manager in cadrul msg.

Compania IT msg systems Romania, parte a concernului german msg systems AG, infiintata la Cluj-Napoca, in octombrie 2008, numara in 2017 peste 400 de angajati, cu o medie de varsta de 27 ani. In birourile din Cluj, Targu Mures si Timisoara, msg dezvolta proiecte pentru piata germana si pentru clienti din intreaga lume, in mai multe domenii de business. Printre serviciile oferite se numara: dezvoltare software si consultanta utilizand tehnologii Java, SAP, .NET, aplicatii mobile, testare software, administrare de sistem, suport tehnic si operatiuni financiare.

La nivel global, msg systems are peste 6000 de angajati in peste 25 de tari si o cifra de afaceri de 812 milioane Euro. Printre cei mai importanti clienti ai companiei se afla Audi, BMW, Daimler, VW, Deutsche Bank, Commerzbank, Finanz Informatik, Daimler Chrysler Bank, Deutsche Post, ADAC, Munich RE, Vienna Insurance Group, Allianz, Achmea si ING.