Masini americane noi la vanzare in Romania gasim in special pe Internet, importate atat de firme care se ocupa cu distributia de masini, cat si de persoane fizice care si le cumpara din pasiuni si apoi le revand. Oferta nu este mare pentru ca masinile americane nu prea au cautare pe piata europeana avand in vedere motorizarile mari, iar taxele pentru a detine aceste masini sunt exorbitante.