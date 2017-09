Masinile germane sunt in continuare cele mai cautate autoturisme noi pe piata auto din Romania, unde detin aproape un sfert din inmatriculari, peste 16.000 de unitati din totalul de 68.000 de unitati inregistrate anul acesta, reiese din datele DRPCIV.

Masini germane de volum

Cele mai cautate masini germane in Romania sunt cele Volkswagen. Numarul acestora a crescut cu 38% in primele 8 luni ale anului la 6.680 de unitati. Pe modele, cea mai mare cota de piata o au exemplare Jetta, Golf, Passat si Polo.

O alta marca de volum care este la mare cautare pe plan local este brandul de masini germane Opel. Si cererea pentru autoturismele Opel a crescut anul acesta, cu 18%, la 3.500 de unitati. Opel Astra, Corsa si Insignia sunt cele mai vandute.

Masini germane premium

Cele mai cautate masini germane premium sunt modele ale Mercedes-Benz, brand pentru care cererea a crescut in primele 8 luni cu 25% la 2.750 de unitati. Livrarile cele mai mari le au modelele GLA, Clasa A, Clasa C, GLC si GLE.

BMW este un alt brand premium german foarte cautat in Romania. In primele 8 luni, au fost inmatriculate in Romania 1.760 de masini noi BMW, majoritatea Seria 3, Seria 5, X1 si X3.

Brandul Audi nu a reusit sa ajunga pe locul intai in piata premium, desi in trecut a mai urcat pe locul 2. Anul acesta, modelele Audi au avut o cerere in crestere cu 5%, la 1.160 unitati. Audi A3, A4, Q3 si Q7 sunt cele mai cautate de catre romani.

O crestere constanta are si brandul Porsche in Romania, anul acesta livrarile de masini noi au urcat cu 33%, la 181 de unitati. SUV-urile Porsche sunt mai cautate decat coupe-urile, asa ca modelele Cayenne si Macan sunt cele mai intalnite pe sosele.

smart este singurul brand de masini germane care a avut o cerere in scadere anul acesta. Au fost comandate doar 41 de unitati, de doua ori mai putine decat anul trecut.