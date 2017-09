Producatorul finlandez de anvelope Nokian Tyres, cu o cifra de afaceri anuala de peste 1,5 miliarde euro si doua unitati de productie, in Finlanda si Rusia, obtine anual peste 60% din vanzarile globale din business-ul cu anvelope de iarna, a declarat intr-un interviu pentru wall-street.ro Emil Nakov, Business Development Manager CE, Nokian Tyres, care se asteapta ca piata din Romania sa creasca cu 10% in acest an.

Piata de anvelope din Romania, crestere de 10% in 2017

"Piata de anvelope din Romania ne-a dovedit o performanta excelenta anul trecut, astfel ca previzionam o crestere de cel putin 10% in acest an, in comparatie cu anul trecut. Credem ca infrastructura, particularitatile geografice si conditiile meteorologice din Romania necesita adaptarea anvelopelor la sezon, chiar daca in ultimul timp am observat un puternic trend ascendent in vanzarile de anvelope all-season in intreaga Europa. O mare parte din anvelopele Nokian Tyres provin din fabrica noastra „finlandeza” din Rusia, despre care suntem incantati sa mentionam ca anul trecut a obtinut premiul pentru cea mai eficienta fabrica din lume. De asemena, suntem extrem de multumiti de standardele de calitate si productivitate stabilite de aceasta unitate de productie Nokian Tyres", a mai spus Emil Nakov.

Numarul mare de masini rulate, 600.000 de unitati, care vor intra in Romania anul acesta ar putea contribui la cresterea business-ului cu anvelope.