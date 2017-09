LeasePlan Corporation N.V., lider mondial in domeniul serviciilor de management de flote, a anuntat ca va deveni partener fondator al initiativei EV100, un demers global major in domeniul transporturilor, al carui scop este trecerea la folosirea de autovehicule electrice de catre companii.

LeasePlan anunta, de asemenea, ca va fi prima companie de servicii de management de flote care va face tranzitia spre autovehicule electrice in propria flota de autovehicule de serviciu.

EV100, o noua initiativa globala menita sa accelereze adoptarea de autovehicule si infrastructuri electrice, a fost lansata la New York, azi, de organizatia non-profit The Climate Group, cu ocazia intalnirii la nivel inalt dintre reprezentantii mediului de afaceri si liderii de guverne in cadrul evenimentului Climate Week NYC. EV100 reprezinta singura initiativa de acest fel care incurajeaza mediul de afaceri in tranzitia spre o flota complet electrica pana in anul 2030. LeasePlan este unul din cei 10 parteneri fondatori ai initiativei EV100. Celelalte companii fondatoare EV100 sunt: Unilever, Baidu, IKEA Group, HP Inc., Vattenfall, PG&E, Deutsche Post DHL si Metro AG. LeasePlan este singura companie din domeniul auto care a ales sa se alature acestui demers.

Tex Gunning, CEO LeasePlan: „Autovehiculele electrice reprezinta viitorul. Suntem incantati ca am devenit parteneri fondatori in cadrul initiativei EV100 si ca, de acum inainte, vom colabora cu toate aceste importante companii pentru facilitarea si accelerarea tranzitiei spre mobilitate electrica. Impreuna, impactul nostru poate fi semnificativ: peste jumatate dintre autovehiculele aflate in circulatie in prezent apartin companiilor. Ne bucuram, de asemenea, sa anuntam ca propria noastra flota de autovehicule de serviciu va deveni electrica, transformandu-ne astfel in prima companie de leasing de top care face aceasta tranzitie. Obiectivul nostru este ca toti angajatii sa foloseasca autovehicule electrice pana in anul 2021. Incurajam si alte companii sa faca la fel: tranzitia catre o flota electrica este cel mai simplu mod in care companiile isi pot scadea nivelul de emisii, pentru a reduce impactul asupra mediului. LeasePlan se angajeaza sa sustina toate companiile care doresc sa faca aceasta tranzitie.”

LeasePlan este o companie de top din domeniul serviciilor de management de flote si de mobilitate, cu aproximativ 1,7 milioane de autovehicule in administrare in peste 30 de tari. Principalul obiect de activitate consta in administrarea autovehiculelor puse la dispozitia clientilor nostri, incluzand servicii de achizitie, asigurare, intretinere si vanzare de autovehicule rulate.