Wolfgang Meier a preluat conducerea Pirelli Tyres Romania de la Giuliano Menassi care isi continua parcursul profesional, in cadrul Grupului Pirelli, in functia de R&D Senior Vice President.

Cu o experienta de peste 22 de ani, in cadrul Grupului Pirelli, Wolfgang Meier a detinut diverse functii, precum: Head of HR & Purchaising in Germania, Head of HR si Manufacturing Engineering in Marea Britanie, Head of HR Pirelli Technology Headquarter.

Pe langa noul mandat, Wolfgang Meier continua sa pastreze si functia de Head of HR in Germania.

Pirelli a aniversat anul trecut zece ani de prezenta industriala in Romania si o productie care a depasit 60 de milioane de anvelope.

Grupul Pirelli a intrat in Romania in anul 2004, cand a infiintat compania "Pirelli Tyres Romania". Constructia fabricii de anvelope este un proiect greenfield inceput in 2005, iar primele anvelope au fost fabricate in 2006.