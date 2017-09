Peste 34.000 de firme, cu 156.000 de angajati asigura, in prezent, transportul de marfa in tara si in strainatate. Romania a devenit, in ultimii ani, unul dintre jucatorii cei mai activi la nivel european.

Studiul KeysFin, care ia in calcul datele comunicate de firme la Ministerul Finantelor si Registrul Comertului, face o radiografie detaliata a evolutiei sectorului transporturilor in ultimii sase ani.

Numarul companiilor de transport de marfa a crescut in aceasta perioada cu peste 5.000, de la 28.914 de firme in 2012 la 34.628 de societati in 2016. Pe fondul cresterii economice si, implicit, a volumului de marfa, afacerile firmelor din acest sector au avansat semnificativ, depasind anul trecut nivelul de 47 de miliarde de lei, cu 14 miliarde de lei peste rezultatul din 2012.

Transportul rutier de marfa a reprezentat 77,3% (36,3 mld.lei) din totalul afacerilor inregistrate in 2016, in timp ce business-ul din sectorul de depozitare a insemnat 20,8% (9,79 mld.lei).

Rezultatul net a depasit, anul trecut, 1,81 miliarde de lei, iar profitul net al sectorului a fost de 2,55 miliarde de lei, cifra mai mult decat dubla fata de cea inregistrata acum sase ani.

„Intr-o tara in care infrastructura de transport este deficitara, rezultatele inregistrate de aceste firme vin sa confirme potentialul foarte bun de business din acest sector”, spun analistii de la KeysFin.

Expertii afirma ca pozitia geostrategica a Romaniei si evolutia economica bazata in principal pe consum vin sa sustina o prognoza extrem de optimista privind anul 2017. „Rezultatele financiare ale sectorului urmeaza, cel mai probabil, sa depaseasca rezultatul inregistrat in anul precedent”, sustin acestia.

Potrivit studiului KeysFin, piata transporturilor din Romania este extrem de fragmentata, neexistand nicio companie care sa detina o cota importanta.

Cel mai important transportator, judecand dupa cifra de afaceri, este AQUILA PART PROD, firma prahoveana care a raportat in 2016 afaceri de 797,9 milioane de lei. Societatea, infiintata in 1994, avea o cota de piata de 1,7%, active de 353,5 milioane lei si 2183 de angajati.

Locul secund in top 5 jucatori din piata transporturilor este ocupat de CARRION EXPEDITION, cu afaceri de 646,7 milioane de lei si un rezultat net de 20 milioane lei. Avand o cota de piata estimata la 1,4%, firma clujeana infiintata in 2009 raporta active de 438,6 mil.lei si 2024 de angajati.

Pe locurile urmatoare se situau, in ordinea cifrei de afaceri, firma bucuresteana SCHENKER LOGISTICS ROMANIA (484,1 mil.lei), compania bihoreana TRANSMEC RO (394,3 mil.lei) si societatea DUVENBECK LOGISTIK din Brasov (303,5 mil.lei). Interesant este si faptul ca, dincolo de cotele de piata, domeniul transporturilor pare ca s-a stabilizat in ultimii ani, dovada ca numarul firmelor nou infiintate a scazut semnificativ, de la 13.008 in 2008 (anul considerat de boom in piata transporturilor) la numai 3438 in 2016.

Din totalul de 34.628 de societati, numai 1247 erau firme nou infiintate si active in 2016, restul fiind firme cu experienta in domeniu. Relevanta este, totodata si evolutia numarului firmelor de transport care au intrat in insolventa. Numarul lor a scazut puternic in 2016 la 2931, fata de 6863 cate erau cu doi ani in urma. Mai mult, numarul insolventelor, in 2017, se afla deocamdata la minimul ultimilor sapte ani (1742 cazuri).

Studiul KeysFin arata, pe de alta parte, ca investitorii straini sunt din ce in ce mai interesati de acest segment de afaceri. 375 de companii, care reprezinta 22% din piata, aveau anul trecut actionariat majoritar strain (o detinere de peste 50%).

Cei mai mari investitori in sectorul transporturilor si depozitarii sunt austriecii care anul trecut controlau peste 4% din piata (2,086 miliarde de lei) apoi vin cei din Olanda si Italia cu cate 3%, topul fiind completat de investitorii spanioli, germani si fracezi, fiecare cu cate 2% din piata. In total, investitorii straini erau implicati, anul trecut, in afaceri de peste 10 miliarde de lei.

Dincolo de rezultatele pozitive, pe ansamblu, piata transporturilor nu este scutita de provocari, afacerile din acest sector fiind influentate de blocajul financiar si de indisciplina financiara care afecteaza multe dintre ramurile economiei.

Datele financiare analizate de KeysFin arata ca datoriile transportatorilor au crescut, pe ansamblu, de la 18,5 miliarde lei in 2012 la 24,7 mld.lei in 2016 in timp ce totalul creantelor a atins anul trecut valoarea de 11,9 mld.lei.

Ponderea datoriilor comerciale a ramas relativ constanta in tot intervalul analizat (2012-2016), la 30-32%, valoarea acestora depasind 7,7 mld. lei in 2016.

Perioada medie de incasare a creantelor era de 92 de zile anul trecut, fata de 98 de zile in 2012 iar perioada medie de plata a datoriilor a scazut si ea la 192 de zile, fata de 206 in urma cu cinci ani.

