Continental si-a extins solutia Smart Access pentru accesul comod in autoturism prin intermediul telefonului inteligent. Cu noua solutie de tehnologie pentru deblocarea de urgenta, utilizatorii pot avea acces la autoturismul lor, chiar daca bateria masinii este descarcata - si o pot face complet digital, fara a fi nevoie sa recurga la cheia mecanica de urgenta.

In combinatie cu sistemul Continental Smart Access, intreaga usa este inteligenta, ceea ce inseamna ca se deschide si se inchide independent.

„Usa inteligenta este o piatra de hotar in tehnologia de acces pentru ca, pentru prima data, putem oferi utilizatorilor un pachet complet pentru operatii fara contact, digitale, de la deblocarea autovehiculului si deschiderea usii la pornirea motorului. Cream, astfel, o experienta de conducere mai sigura pentru soferi si, in plus, oferim mai multa libertate de design producatorilor auto", explica Andreas Wolf, seful departamentului Body&Security din cadrul Continental.

Inginerii din Romania contribuie la dezvoltarea acestor produse. O echipa din Timisoara lucreaza atat la tehnologia Near Field Communication (NFC), care permite transmiterea unei comenzi pentru deschiderea usii atunci cand nu bateria nu mai are energie, cat si la accesul in masina folosind localizarea cu Bluetooth. O alta echipa, din centrul de cercetare si dezvoltare din Iasi, lucreaza la dezvoltarea produsului DCU (door control unit) - deschiderea usii cu energie inmagazinata.

Pana acum, cand o baterie de masina se descarca, soferii trebuiau sa utilizeze cheia mecanica de urgenta si o incuietoare manuala a usii pentru a intra in vehicul sau pentru a deschide capota. Tehnologia de deblocare de urgenta de la Continental va face acest lucru inutil in viitor. Totul este posibil prin folosirea energiei stocate in unitatea de comanda a usii, suficienta pentru a permite deblocarea usii din nou.

Sistemul automat de deblocare de urgenta este activat prin intermediul tehnologiei NFC, de exemplu prin intermediul unui telefon inteligent, care transmite semnalul in urma unei verificari de securitate de succes si declanseaza automat procesul de deblocare a usii. Acest lucru inseamna mai mult confort pentru utilizatori, deoarece nu mai au nevoie de o cheie mecanica, nici macar in situatii de urgenta. De asemenea, se deschide o mai mare libertate de design pentru constructorii de automobile, care nu mai trebuie sa dezvolte o cheie conventionala cu o lama. In combinatie cu dispozitivul automat de deschidere a usii, chiar intregul maner va deveni depasit, fiind oferite mai multe optiuni pentru designul exterior precum si imbunattirea simultana a rezistentei aerodinamice a autoturismului.

Continental a integrat o functie de asistenta in usa inteligenta prin care asigura nu doar blocarea de urgenta, ci si prezenta intregului maner va fi redundanta. „Usile controlate electronic permit o operare comoda, fara maini. Algoritmii de securitate si de control va permit sa deschideti si sa inchideti in siguranta si usor usa vehiculului", explica Wolf.

Smart Access permite accesul convenabil la un vehicul prin intermediul unui smartphone. Sistemul se concentreaza pe cheia virtuala, care este salvata intr-un dispozitiv mobil. Aceasta cheie, care consta intr-o inregistrare de date ce nu pot fi furate, capata acces numai dupa o autentificare reusita, facuta o singura data de utilizator, care o trimite pe smartphone printr-o interfata wireless. Comunicarea ulterioara are loc exclusiv intre smartphone si masina.

In acest scop, sistemul foloseste mai multe module de emisie-receptie Bluetooth (BLE - Bluetooth Low Energy) sau NFC (Near Field Communication), amplasate in vehicul, pentru a permite telefonului autorizat sa fie localizat atat din interior, cat si din exterior. De indata ce se detecteaza o cheie virtuala autorizata, sistemul emite permisiunea de a deschide masina si de a porni motorul. Prin urmare, nu mai este nevoie de o cheie mecanica.