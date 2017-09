Incalzirea globala defineste noua paradigma existentiala a majoritatii cetatenilor din tarile dezvoltate si nu numai. Cresterea nivelului de trai si timpul liber au stimulat interesul acestora de a solicita decidentilor politici politici publice pentru un aer mai putin poluat si pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Cu toate acestea, la nivel individual, initiativa este aproape zero. Un articol Reuters recent arata ca doar subventiile consistente de la Stat catre populatie sustin in mod real vanzarile de automobile electrice, in intreaga lume.

De exemplu, Marea Britanie si Franta, singurele tari care au anuntat oficial termene limita pentru eliminarea treptata a motoarelor cu combustie interna, ofera subventii foarte generoase la achizitia de masini electrice. Cumparatorii din Marea Britanie bneficiaza de un discount de pana la 35% din pretul de achizitie, in timp ce in Franta, o persoana care vinde o masina diesel si cumpara una electrica, primeste beneficii de cateva mii de euro.

Cu toate acestea, dependenta de subventiile consistente de la Stat inseamna presiuni pe deficite publice, ceea ce complica eforturile celor doua natiuni, precum si a altora, de a elimina treptat, asa cum si-au propus, motoarele cu combustie interna in favoarea vehiculelor alimentate de baterii, care sunt mult mai costisitoare, au o autonomie limitata, necesita investitii in infrastructura, iar timpul necesar pentru incarcare este de ordinul orelor.

Acest lucru inseamna ca tehnologia va trebuie sa devina semnificativ mai ieftina, astfel incat acele State sa isi poata mentine angajamentele de a stopa vanzarile de benzina si motorina din anul 2040, fara a fi nevoite sa plateasca deodata subventii pentru milioane de cumparatori de masini electrice.

Povestea a doua municipalitati norvegiene invecinte - Finnoey (insulara) si Hjelmeland (pe continent) - ilustreaza puternic puterea stimulentelor financiare asupra comportamentului consumatorilor. Pe insula norvegiana Finnoey exista cea mai mare densitate de masini electrice din lume. Motivul? Acestea sunt scutite de taxe in valoare totala de 6000 de dolari pe an pentru traversarea singurului tunel auto care face legatura cu partea continentala. In Hjelmeland, loalitatea continentala din partea cealalta a respectivului tunel, dimpotriva, nu ofera deloc avantaje financiare pentru masinile electrice.

Consecinta este ca aproape una din 10 persoane de pe Finnoey are o masina electrica, in timp ce, raportul in Hjelmeland este de una la o suta de persoane. A avut loc o crestere importanta a vanzarilor de masini complet electrice, cum ar fi Tesla sau Nissan Leaf, de la deschiderea tunelului in 2009. Nu este de mirare faptul ca CEO-ul Tesla, Elon Musk, a scris pe Twitter in luna iunie: "Imi place Norvegia, liderul mondial in adoptarea vehiculelor electrice!".

I love Norway, which is the world leader in EV adoption! Great example for the rest of the world. — Elon Musk (@elonmusk) 9 iunie 2017

Din toate inmatricularile de autoturisme noi din Norvegia, o pondere de 29% au fost electrice anul trecut, potrivit Reuters, comparativ cu 6,4% in olanda, 3,4% in Suedia si mai putin de 1% in Statele Unite.

In Norvegia, un sedan electric Tesla Model S costa aproximativ 82.000 de dolari fara taxe, aproape dublu fata de costul fara taxe a unui vehicul pe benzina marca Audi A7, de 41.000 de dolari. Dar, Audi A7 ajunge sa coste mai mult - 90.000 de dolari - dupa impunerea unor taxe: pe vanzari, pe emisii, dar si o taxa speciala asupra greutatii vehiculului. In schimb, un cumparator de Tesla nu plateste decat o mica taxa de 250 de dolari.

Desi, Norvegia se numara printre cele mai bogate tari ale lumii, in mod ironic datorita exporturilor sale de petrol si gaze naturale - totusi chiar si acolo stimulentele pentru automobile electrice pun presiune din ce in ce mai ridicata asupra finantelor publice, din cauza adoptarii mai rapide a vehiculelor alimentate de baterii decat a fost estimat.

Just heard that Norway will ban new sales of fuel cars in 2025. What an amazingly awesome country. You guys rock!! pic.twitter.com/uAXuBkDYuR — Elon Musk (@elonmusk) 3 iunie 2016

Subventiile de stat sprijina vanzarile de automobile electrice in intreaga lume, dar Norvegia are cele mai multe masini electrice pe cap de locuitor, datorita celor mai generoase subventii, care ajunge la cateva zeci de mii de dolari, plus diverse stimulente locale, cum ar fi scutiri de la taxe rutiere si de parcare. Anul trecut, subventiile total oferite pentru achizitii de masini electrice in Norvegia au depasit 1,5 miliarde de dolari, mai arata Reuters.

Sursa foto: Scharfsinn / Shutterstock