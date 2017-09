Numarul de masini second-hand, care intra in Romania din Europa de Vest, este tot mai mare. Dupa primele 8 luni a fost depasit nivelul inregistrat pe tot anul 2016.

In primele opt luni au fost inmatriculate aproape 338.000 de masini second-hand din import, cu 75% mai mult decat anul trecut, in timp ce inmatricularile de masini noi au crescut cu 16%, la 70.000 de unitati.

Comparativ cu numarul de masini noi inmatriculate in Romania in perioada ianuarie-august importurile de autoturisme rulate sunt de cinci ori mai mari.

"In ce priveste autoturismele rulate (in marea lor majoritate nefiscalizate), se observa faptul ca, in primele opt luni din 2017, au fost inmatriculate cca. 338.000 unitati (mai multe decat s-au inregistrat pe intreg anul 2016), adica de 5 ori mai multe decat cele noi", spun specialistii APIA.

