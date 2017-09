Numarul coletelor expediate in intervalul 1 - 15 septembrie, la nivelul intregii tari, a crescut cu 10%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres si coletarie de pe piata locala.

Produsele pentru copii si rechizitele s-au vandut cel mai bine in intervalul 1-15 septembrie al acestui an, aceasta categorie de produse generand aproximativ cea mai mare parte a totalului de 350.000 de colete livrate de DPD Romania in perioada de referinta.

Categoriile de produse de pe acest segment care au generat cele mai multe livrari pentru curierii DPD Romania, in intervalul analizat, au fost cele comercializate de magazine online din zone precum carti, rechizite, imbracaminte...