Suntem siguri ca v-ati intrebat, uneori, cum reusesc echipele de filmare sa surprinda acele urmariri spectaculoase din peliculele de actiune? Nu e ceva extrem de complicat, dar e nevoie de masini si echipamente cu adevarat impresionante.

Ei bine, in mod normal, e vorba despre vehicule modificate, diferite de modelele de serie, cu macarale imense montate pe ele si caroserii negre mate, pentru a evita ca acestea sa straluceasca in timpul filmarilor. In mod surprinzator, echipele de filmare au cateva modele interesante din care sa aleaga, printre care si marci ca Porsche, Ferrari si chiar Bugatti.

