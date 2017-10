Motivul principal care a stat la baza acestei decizii il reprezinta neindeplinirea de catre RS Sara Motors a standardelor de calitate in special in ceea ce priveste gestionarea relatiei cu clientii, dar si a reprezentarii marcii in plan local, precum si neindeplinirea altor obligatii contractuale asumate fata de Suzuki.

“Suzuki pune un accent foarte mare pe satisfactia clientilor sai, atat cand vine vorba de calitatea produselor marcii, cat si in ceea ce priveste serviciile oferite de dealeri. In urma analizarii sesizarilor recente din partea clientilor din Timisoara si in urma unor incalcari ale prevederilor contractuale de catre dealerul RS Sara Motors SA, in special in ceea ce priveste standardele de calitate, am decis sa reziliem contractul cu acest partener. Zona de vest a tarii este una extrem de importanta pentru Suzuki si astfel am considerat necesar sa acordam RS Sara Motors SA un termen rezonabil pentru indeplinirea in mod onorabil a tuturor obligatiilor contractuale deja asumate fata de clienti. Totodata vom depune toate eforturile ca in cel mai scurt timp sa avem un nou partener in Timisoara capabil sa ofere toate serviciile Suzuki la cele mai inalte standarde de calitate, in linie cu valorile brand-ului Suzuki”, a spus Nicoleta Gerea, director general Suzuki Romania.