Aproape jumatate dintre europeni sunt convinsi ca in urmatorii 10 ani vor fi in circulatie mai multe masini electrice decat autovehicule echipate cu motoare conventionale, releva un studiu realizat de E.ON in opt tari europene.

Cei care isi imagineaza ca din acest punct de vedere cetatenii germani sunt cei mai optimisti se insala. De fapt, europenii care se dovedesc a fi cei mai increzatori sunt romanii, 68% dintre cei chestionati anticipand ca vehiculele electrice vor fi in topul preferintelor de cumparare in urmatorul deceniu. Spre comparatie, proportia germanilor care pariaza pe o asemenea ascensiune a masinilor electrice este de doar 36%, iar a suedezilor, de 33%.

Si in alte privinte opiniile europenilor difera cand vine vorba despre cum vor arata lucrurile in urmatorii 10 ani. De exemplu, 43% dintre germani prevad ca mai mult de jumatate din energia produsa in 2027 va proveni din surse regenerabile. O opinie oarecum similara o au turcii (39%), suedezii (35%) si britanicii (31%). De asemenea, 29% dintre romani estimeaza ca majoritatea energiei produse in tara va fi regenerabila. Mai putin increzatori sunt cehii (18%) si ungurii (17%).

Robotii care ajuta in gospodarie vor deveni o prezenta obisnuita peste 10 ani, apreciaza 35% dintre cetatenii turci. Si romanii stau bine la acest capitol al previziunilor, 31% dintre ei vazand ca foarte probabila prezenta robotilor in casele lor in acest orizont de timp. In schimb, doar 18% dintre respondenti din Marea Britanie, respectiv doar 17% dintre dintre participantii la studiu din Ungaria isi pot imagina cum, nu peste mult timp, robotii le vor curata ferestrele, le vor gati sau le vor spala rufele.

Aceste rezultate fac parte din sondajul "Living in Europe", in cadrul caruia E.ON si Kantar EMNID au chestionat aproximativ 8.000 de persoane in Germania, Marea Britanie, Italia, Republica Ceha, Romania, Suedia, Turcia si Ungaria in decembrie 2016.