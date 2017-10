BMW a luat o decizie surprinzatoare: actualele versiuni Seria 3 Touring si Seria 5 Touring nu vor avea variante electrificate. Ramane de vazut daca viitoarele generatii vor trece sau nu in zona eco.

BMW este unul dintre constructorii care a "imbratisat" tendinta eco. Cu toate acestea, un raport recent arata ca producatorul bavarez nu are in plan lansarea unor versiuni electrificate in randul modelelor break. Cu alte cuvinte, atat Seria 3 Touring, cat si Seria 5 Touring nu vor putea fi comandate intr-o varianta eco.

Citeste articolul integral pe