Programul de functionare al punctului de frontiera din judetul Constanta va fi de la ora 08:00 la ora 20:00, iar prin acest punct de frontiera nu va fi permis transportul de materiale periculoase, animale vii si al produselor supuse controlului fitosanitar.

Lungimea frontierei Romaniei cu Bulgaria este de 631,3 kilometri, iar punctele de trecere deschise traficului international de la granita cu Bulgaria au fost tranzitate, in acest an, de peste 6,2 milioane de calatori (aproximativ 5 milioane dintre acestia fiind cetateni UE si 1,2 milioane cetateni non-UE). Totodata, in acest an au trecut frontiera romano-bulgara aproximativ 2,4 milioane mijloace de transport.

Din perspectiva economica, vecinatatea geografica si apartenenta la Uniunea Europeana sunt doar doua dintre numeroasele elemente care stimuleaza cooperarea economica dintre cele doua state.

In cadrul Uniunii Europene, Romania detine locul 3 (dupa Germania si Italia) intre partenerii comerciali ai Bulgariei. In anul 2016, volumul total al schimburilor comerciale ale Romaniei cu Bulgaria a atins 3,9 miliarde euro, in crestere cu 7,26% fata de anul 2015.

In primele 6 luni ale anului 2017, volumul schimburilor comerciale bilaterale a fost de 2073,01 milioane euro (crestere cu 10,51% fata de aceeasi perioada a anului trecut).

Conform datelor furnizate de Registrul Comertului din Romania, la 31 august 2017 erau inregistrate 2.327 societati comerciale cu capital integral sau partial bulgar si un volum subscris al capitalului social de 154,39 milioane euro.

