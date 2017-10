Auto Italia Impex, importator oficial al marci Maserati, recheama in service 49 de autoturisme comercializate in Romania, modelele Quattroporte, Ghibli si Levante.

Masinile sunt rechemate in service intrucat exista posibilitatea deteriorarii protectiei cablajului de sub scaunul soferului din cauza pozitionarii incorecte in apropierea mecanismului de culisare.

"Dorim sa va informam ca pentru un numar limitat de autovehicule Maserati Ghibli, Quattroporte si Levante, este necesara o inspectie a cablajului de sub scaunul soferului, pentru repozitionarea corecta a acestuia si pentru a evita posibilele riscuri de scurtcircuit", a anuntat compania.

Interventia dureaza maxim o ora si consta in verificarea cablajului de sub scaunul soferului si repozitionarea acestuia in vederea evitarii riscului aparitiei unui scurtcircuit.