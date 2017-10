Tesla si-a stabilit ca obiectiv sa produca 1.500 de unitati Model 3 in luna septembrie, insa a reusit sa scoata de pe liniile de fabricatie doar 260 de unitati.

Tesla a inceput in luna august productia primelor unitati ale noului Model 3, care a primit aproximativ 400.000 de precomenzi. Principala provocare pentru constructorul american este sa fie capabil sa livreze masinile conform planului anuntat initial, iar pentru moment lucrurile nu decurg atat de bine.

Conform unui anunt facut in iulie, Tesla si-a propus sa produca 1.500 de unitati Model 3 in luna septembrie, insa raportul financiar publicat in noaptea de luni spre marti arata ca...