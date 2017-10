Motorizari Jeep Compass

Motorizarea MultiAir2 Turbo de 1.4 litri are doua variante de putere. Prima include un sistem Start&Stop, 140 CP la 5.000 rpm, cuplu maxim de 230 Nm la 1.750 rpm si o transmisie manuala cu sase rapoarte, in configuratie 4x2, iar a doua varianta produce 170 CP la 5.500 rpm, cuplu maxim de 250 Nm la 2.500 rpm si este cuplata cu transmisia automata cu noua rapoarte si 4x4.

Gama diesel include eficientul propulsor MultiJet II de 1,6 litri (cu functie Start&Stop), care livreaza 120 CP la 3,750 rpm si un cuplu maxim de 320 Nm la 1,750 rpm, cuplat la transmisia manuala cu sase trepte, in configuratie 4x2, precum si puternicul MultiJet II de 2 litri (cu functie Start&Stop) ce dezvolta 140 CP la 4.000 rpm si 350 Nm la 1.750 rpm, cuplat fie cu transmisia automata cu noua trepte, fie cu cea manuala cu sase trepte, in configuratie 4x4.

Gama de motoare diesel oferite de Jeep Compass este completata de o versiune mai puternica a motorului MultiJet II de 2 litri care dezvolta 170 CP in combinatie cu transmisia automata cu noua trepte, in configuratie 4x4.

Modelul poate fi testat in premiera la Baneasa Shopping City, in perioada 2-8 octombrie, in cadrul turneul european de lansare, “Jeep® Compass Recalculating Tour”.

Noul autovehicul se plaseaza in segmentul SUV compact, o zona in crestere, despre care analistii spun ca va continua sa creasca cu 20% pana la 7,5 milioane de unitati in 2020.

Pentru acest model sunt disponibile trei niveluri de echipare – Sport, Longitude, Limited. Al patrulea nivel de echipare si totodata varful de gama in ceea ce priveste rafinamentul, echiparea off-road si standardul tehnologic, Trailhawk, va fi disponibil anul viitor.

Designerii Jeep au aplicat insertii cromate si un fundal Gloss Black legendarei grile cu sapte fante. Ornamentele farurilor – acum vopsite in negru – ofera un plus de personalitate si atitudine noului Jeep Compass.

Plafonul inspira dinamism, iar protectiile proeminente ale aripilor proiecteaza imaginea unui profil impunator. Plafonul Gloss Black disponibil optional adauga o nota premium. Cea mai frumoasa parte a lui Jeep Compass este linia cromata care urmareste conturul lunetei si urca spre plafon, punand in evidenta dinamismul si sculpturalitatea noului SUV Jeep. Disponibil tot ca dotare optionala, un plafon panoramic cu doua panouri amovibile ofera un plus de spatiu pentru cap si libertatea in aer liber tipica brandului Jeep. O trasatura marcanta a partii din spate o reprezinta stopurile cu LED – subtiri si rectangulare; acestea se continua pe portbagaj si genereaza un aspect premium usor de recunoscut ca apartinand modelului Jeep Compass, atat pe asfalt, cat si pe trasee off-road. Pentru un plus de confort, noul Jeep Compass ofera optional un portbagaj cu actionare electrica, care usureaza incarcarea si descarcarea.

Consola centrala integreaza sistemul de infotainment Uconnect cu display tactil de 5, 7 sau 8,4 inchi. Tot pe consola centrala, dar in partea inferioara se regasesc si schimbatorul de viteze, butoanele sistemului Selec-Terrain, frana de mana electronica, selectorul ESS (engine Stop-Start), comenzile de climatizare si volum, precum si porturile USB si AUX. Instrumentarul de bord a fost creat pentru ergonomie optima si ofera un display de 3,5 sau 7 inchi, pe care sunt afisate informatii relevante utilizatorului. Ecranul color de 7 inchi poate fi configurat de utilizator si este disponibil in standard pe modelele Limited si Trailhawk.

Nivelul de echipare Trailhawk, disponibil incepand cu anul 2018, pluseaza cu o suspensie inaltata cu 2,5 cm, scuturi protectoare, carlig rosu de remorcare si spoilere fata/spate unic care ofera un unghi de atac de 29,1 grade, un unghi de trecere a varfului de rampa de 23,7 grade si un unghi de degajare de 33,1 grade. Acestora li se adauga anvelope off-road de 17 inchi si o garda la sol de pana la 22,9 cm.

Pentru o prestanta si mai competenta in off-road (indicata de emblema Trail Rated), sistemul Selec-Terrain include functia Selec-Speed Control cu Hill-Descent Control, disponibila pe toate configuratiile Trailhawk.

Noul Jeep Compass a obtinut maximum de puncte la testele EuroNCAP, cel mai nou model Jeep fiind expresia celor mai avansate tehnologii dezvoltate pana acum de brandul cu sapte fante. Noul Jeep Compass a obtinut calificative de top in toate categoriile, inclusiv protectia ocupantilor adulti, protectia copiilor, protectia pietonilor, dar si la nivelul pachetului de sisteme de siguranta si asistenta. Rezultatul este cu atat mai remarcabil, cu cat a fost obtinut in urma inaspririi standardelor de evaluare ale EuroNCAP in anul 2017. Pentru extra protectie, Jeep Compass este construit in jurul unei celule “safety cage” realizata in proportie de 65% din otel ultra-rezistent, care asigura o rigiditate torsionala ridicata si protectie sporita pentru pasageri.

Dotari Jeep Compass

Principalele dotari standard sunt aer conditionat, geamuri anterioare si posterioare actionate electric, inchidere centralizata, sistem multimedia UConnect de 5.0 inchi cu Bluetooth, DAB radio, USB, AUX, cititor card SD si comenzi vocale, sistem audio cu 6 difuzoare, sistem Start&Stop, Cruise Control si Limitator de Viteza, comenzi radio pe volan, Keyless Entry, ESP+ABS, Hill Holder, Airbag-uri frontale, laterale anterioare si Windowbag-uri, sistem de mentinere a benzii Lane Keep Assist, sistem de avertizare a coliziunii frontale, frana de parcare cu actionare electrica, volan imbracat in piele, tapiterie din stofa si jante de 16” din otel.

Urmatorul nivel de echipare, Longitude, porneste de la 20.802 Euro + TVA, pentru propulsorul pe benzina, si de la 22.296 Euro + TVA pentru motorizarea 1.6 MultiJet de 120 CP cuplata la o transmisie manuala in 6 trepte si propulsie fata. Versiunea de top disponibila in acest moment este Limited, 2.0 MultiJet de 170 CP, cu transmisie automata in noua trepte si tractiune integrala, si porneste de la 29.019 Euro + TVA. Preturile pentru Trailhawk vor fi disponibile anul viitor.