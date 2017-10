Hubject, cea mai mare piata internationala digitala B2B pentru servicii legate de incarcarea vehiculelor electrice, cu peste 280 de parteneri, a conectat anual in medie, in ultimii 5 ani, cate 10.000 de puncte de incarcare, ajungand in prezent la peste 55.000 de puncte de incarcare pe 3 continente, spune Lasse Anbuhl, Market Development Manager, la conferinta Electric Cars - The Future Now.

Rolul platformei Hubject este de a facilita accesul utilizatorilor de masini electrice la statii de incarcare, indiferent de tara, operator sau metoda de plata.

Telekom Romania vine in sprijinul utilizatorilor de masini electrice si contribuie la dezvoltarea infrastructurii cu platforme de software si e-roaming. Potrivit lui Costin Constantin, ICT Business Development Manager, reteaua de statii de incarcare are nevoie de servicii securizate si usor de utilizat.

In Romania va fi implementata o noua platforma de operare a retelei e-charge, care va lega reteaua de statii de incarcare din Romania la platformele europene de eRoaming.

De asemenea, Renovatio are in derulare un proiect european in parteneriat cu Telekom Croatia, pe baza caruia vor fi instalate pana la finalul anului 2020 un numar de 58 de statii rapide si 3 statii ultra-rapide de incarcare pentru masini electrice in Romania. Proiectul va fi sprijinit de Volskwagen si Kaufland Romania.

Renovatio este in discutii cu reprezentantii CNADNR pentru montarea de statii de incarcare pentru masini electrice la Lehliu si la Fetesti, in apropiere de autostrada A2. Pe autostrazi, statiile rapide ar trebui amplasate la 70 de km.

La finalul anului trecut, Renovatio avea in Romania o retea de 12 statii de incarcare pentru masini electrice. Au fost instalate statii de tip Normal Charge (in cinci pana la opt ore se poate incarca o singura masina) in parcarile magazinelor din Arad, Cluj, Deva, Sibiu, Pitesti, Iasi si Constanta, iar magazinele Kaufland din Timisoara, Ploiesti si cel de pe strada Barbu Vacarescu din Capitala, au instalate statii si Normal si Fast, unde pot ii incarcate doua masini simultan.