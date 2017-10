Hubject, cea mai mare piata internationala digitala B2B pentru servicii legate de incarcarea vehiculelor electrice, cu peste 280 de parteneri, a conectat anual in medie, in ultimii 5 ani, cate 10.000 de puncte de incarcare, ajungand in prezent la peste 55.000 de puncte de incarcare pe 3 continente, spune Lasse Anbuhl, Market Development Manager, la conferinta Electric Cars - The Future Now.

Rolul platformei Hubject este de a facilita accesul utilizatorilor de masini electrice la statii de incarcare, indiferent de tara, operator sau metoda de plata. Telekom Romania vine in sprijinul utilizatorilor de masini electrice si contribuie la dezvoltarea infrastructurii cu platforme de software si e-roaming. Potrivit lui Costin Constantin, ICT Business Development Manager, reteaua de statii de incarcare are nevoie de servicii securizate si usor de...