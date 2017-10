Statiile nou-deschise sunt amplasate la intrarea in Busteni dinspre Sinaia catre Brasov, respectiv in Rasnov, la intrarea dinspre Brasov catre Bran si Paraul Rece.

In cele 67 de statii in care a fost implementat conceptul Fresh Corner, poate fi comandat Pumpkin Latte, o bautura pe baza de cafea, cu aroma de dovleac si scortisoara, quiche Lorraine cu sunca si legume, triunghiuri cu omleta si bacon, bagheta cu brie si rosii uscate sau bagel cu prosciutto.

Pe langa oferta de sezon, in statiile Fresh Corner clientii au la dispozitie peste 20 de tipuri de cafea, care sunt disponibile si in varianta low-fat sau decofeinizata. Fresh Corner a fost implementat in Romania in 2015. Conceptul acorda o mai mare importanta gastronomiei si cumparaturilor pentru acasa. In prezent, MOL a implementat conceptul Fresh Corner in 67 de statii din Romania si in 350 la nivelul Europei Centrale si de Est.

MOL Romania are 37 de statii cu spalatorii auto, 86 de statii dotate cu rezervoare de GPL, 5 statii in care au fost amenajate spatii special dedicate copiilor si 16 statii pet friendly.

In luna octombrie, MOL a introdus in Romania o gama noua de carburanti, EVO, care asigura un efect excelent de curatare a motorului cu combustie interna.

Grupul MOL este o companie internationala integrata si independenta, cu sediul central in Budapesta, Ungaria. Are operatiuni in peste 30 de tari, aproximativ 25.000 de angajati in intreaga lume si peste 100 de ani de experienta in industrie. In domeniul explorarii si productiei de hidrocarburi, experienta de peste 75 de ani a Grupului sprijina operatiunile de productie in 8 tari si activitatile de explorare in 13 tari. Grupul MOL controleaza patru rafinarii si doua unitati petrochimice la nivelul managementului integrat al lantului de aprovizionare, in Ungaria, Slovacia si Croatia. Compania are, de asemenea, o retea de aproximativ 2.000 de benzinarii in Europa Centrala si de Sud-Est, in 10 tari, din care peste 200 in Romania.