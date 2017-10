Parteneriatul dintre cele doua companii vine ca urmare a faptului ca, in momentul de fata, nu exista o sectiune speciala de unde se pot comanda masini dotate cu scaun de copil in aplicatia Taxify. Conform legislatiei in vigoare, copiii sub 3 ani pot fi transportati cu un autovehicul numai daca se afla intr-un scaun special omologat.

Noutatea este vizibila utilizatorilor de Taxify printr-un buton dispus in ecranul principal, primul care apare dupa deschiderea aplicatiei. Acestia pot alege una din cele doua categorii – cea de baza, ce are inregistrate doar vehicule mai noi de 10 ani, sau categoria Taxify BabySeat, cu masini dotate cu un scaun de copil. In perioada 5-19 octombrie, compania nu va percepe taxe suplimentare; dupa aceasta perioada, tariful unei curse va fi cel standard la care se adauga o taxa de 9 lei.

Taxify este o aplicatie de tehnologie ce conecteaza utilizatorii acesteia cu cel mai apropiat sofer partener din zona. Taxify este de origine estoniana si a fost dezvoltata de Markus Villig, 23 ani, in prezent CEO. Aplicatia are inregistrati peste 2,5 milioane de utilizatori in intreaga lume si este disponibila de un an si in Bucuresti si poate fi folosita pe dispozitivele cu iOS sau Android.

Sursa foto: By Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com