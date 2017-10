Mitsubishi Motors Corporation a inceput expedierea noului SUV compact Eclipse Cross catre Europa, care va ajunge in showroom-uri in luna decembrie.

Eclipse Cross isi va face debutul in prima faza in Europa, urmand ca ulterior sa fie disponibil in aproximativ 80 de piete din intreaga lume, inclusiv Australia, America de Nord si Japonia.

Lansarea modelului Eclipse Cross va implica expedierea a circa 50.000 de unitati in timpul anului fiscal curent (care se incheie la 31.03.2018), iar comercializarea sa in Europa va incepe din decembrie 2017 (disponibilitate in functie de piata).

Produs la fabrica Okazaki a companiei Mitsubishi Motors de langa Nagoya, Japonia, noul Eclipse Cross completeaza seria de SUV-uri a MMC, care cuprinde in prezent ASX, Outlander si produsul reprezentativ din punct de vedere tehnic, Outlander PHEV.

Primul model din noua generatie de modele Mitsubishi, Eclipse Cross combina aspectul atractiv de coupe cu expertiza Mitsubishi Motors legata de SUV & 4WD.

MMC este o companie auto japoneza internationala ce beneficiaza de un avantaj competitiv in segmentele pick-up si SUV, cat si in domeniul tehnologiilor 4WD si PHEV si este prezenta in peste 160 de piete. Incepand dezvoltarea electromobilitatii in 1966, compania a lansat primul vehicul electric produs in serie in 2009 (i-MiEV), care a fost urmat de Outlander PHEV in 2013 – primul SUV hibrid electric plug-in cu motor 4WD Twin.

MMC, angajator pentru 30.000 de persoane in intreaga lume, detine unitati de productie in Japonia, Thailanda, China, Indonezia, Filippine si Rusia. Modele precum Eclipse Cross, L200 si Outlander PHEV joaca un rol major in cresterea companiei. Volumul global de vanzari in anul fiscal 2016 a fost de 926.000 de unitati. Vanzarile nete ale MMC pentru anul fiscal 2016 au fost de 1,9 trilioane de yeni. MMC este listat la bursa din Tokyo. Prima masina Mitsubishi a fost construita in 1917.