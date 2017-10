Dupa ce a plecat de la Volvo, unde a fost vicepresedinte senior al departamentului de cercetare si dezvoltare, Peter Mertens, in acest moment membru in consiliul de administratie la Audi, a acceptat sa raspunda (si nu doar de amorul artei) unor intrebari foarte serioase ale presei de specialitate despre viitorul companiei germane.

Bineinteles ca subiectul principal a fost legat de vehiculele electrice, oficialul Audi promitand oficial ca trei astfel de modele vor fi lansate de producatorul german pana in 2020. Despre doua deja am vorbit in cateva articole: versiunea crossover E-Tron, care va fi lansata in 2018, si mai interesanta E-Tron Sportback, de care ne pregatim de-abia in 2019.

Sursa foto: Cars.ro