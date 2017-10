In vederea stabilirii detaliilor necesare, UNTRR a solicitat o intalnire de lucru cu Ministerul Finantelor Publice prin care sa se analizeze cifrele reale privind volumele alimentate si diferentele de pret fata de tarile vecine, pentru stabilirea mecanismului de rambursare a supraaccizei, cat si cuantumul care ar urma sa fie restituit, astfel incat sa se asigure competitivitatea transportatorilor romani in raport cu cei est-europeni. Propunerile intalnirii de lucru ar urma sa fie prezentate pentru aprobarea Ministrului de Finante si Prim-Ministrului.

Reamintim faptul ca schema de rambursare a accizei suplimentare a functionat cu dificultate, iar transportatorii rutieri romani care opereaza curse internationale au preferat sa alimenteze in afara tarii, transportatorii straini in tranzit au renuntat complet la alimentari cu carburant in Romania, iar transportatorii care efectueaza transporturi nationale, si au avut posibilitatea, au alimentat in tarile din jur – de exemplu in Ungaria, unde costul carburantului fara TVA 27% si acciza recuperabila de la 3,5 la 5,5 eurocenti era mai mic decat pretul similar din Romania, marele avantaj fiind dat de recuperarea facila atat a TVA (60 de zile cu precizie si fara controale sau alte cerinte administrative), cat si a accizei suplimentare.

UNTRR a solicitat la acel moment masuri care sa mentina atractivitatea comerciala a alimentarii cu carburant in Romania, prin imbunatatirea sistemului de rambursare a taxei pe valoare adaugata (TVA) atat transportatorilor rutieri romani, cat si straini, astfel incat tara noastra sa devina un centru de alimentare de carburant in zona Balcanilor, precum Luxemburg in Europa de Vest. Astfel, Romania ar deveni mai competitiva, iar statul roman ar urma sa colecteze mai multi bani, nefiind necesara astfel o majorare a accizei la carburanti.

Sursa foto: Mikael Damkier/shutterstock.com