Producatorul auto chinez Chery vrea sa aduca pe piata europeana o serie de modele electrice sau hibride undeva in intervalul 2019-2020.

Dupa relansarea in Europa cu SUV-ul Exeed TX, chinezii de la Chery au lansat o serie de promisiuni cu privire la prezenta lor pe batranul continent. Chery are planuri sa vina in 2019-2020 cu mai multe modele electrice sau hibride care sa atace piata europeana.

Citeste articolul integral pe Automarket.ro

Sursa foto: Automarket.ro