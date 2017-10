Planul strategic algrupului Renault, denumit ”Drive the future” si lansat vineri la Paris are in vedere dezvoltarea companiei in perioada 2017-2022 si isi propune o cifra de afaceri anuala de 70 de miliarde de euro si obtinerea unui loc in topul producatorilor de vehicule electrice si electrificate, potrivit News.ro.

”Prin acest plan se urmareste o cifra de afaceri anuala de 70 de miliarde de euro, o marja operationala de atins pana la finalizarea planului de 7%, cu un prag minim de 5% si un flux pozitiv de numerar infiecare an” se arata intr-un comunicat dat publicitatii de companie.

Potrivit aceleiasi surse, Renault isi propune sa investeasca in urmatorii sase ani 18 miliarde de euro in cercetare si dezvoltare, sa lanseze 21 de modele de vehicule, sa-si accelereze activitatile pe pietele din China si Rusia, sa dezvolte activitati in Brazilia, India si Iran si sa obtina o pozitie de top pe piata devehiculule electrice, cu opt modele electrice si 12 modele electrificate.

Grupul Renault estimeaza o crestere a vanzarilor cu peste 40 la suta, ceea ce reprezinta peste 5 milioane de vehicule vandute, fata de 3,47milioane de vehicule vandute in 2016.

In paralel, grupul isi va largi gama deproduse, inclusiv vehiculele utilitare si modelele electrice noi cu zero emisii.